Chargé d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, David J. Greene, arrive au terme de son mandat au Royaume et quitte ainsi son poste. Il est remplacé par le consul général Lawrence M. Randolph qui exercera cette fonction par intérim, en attendant une nouvelle nomination.

Il aura marqué de son empreinte les relations diplomatiques entre le Maroc et les Etats-Unis ces dernières années et assisté à bien des évolutions, notamment les accords d’Abraham conclus entre Rabat, Tel Aviv et Washington, sous le mandat de l’ancien ambassadeur, David Fischer, en décembre 2020. Mais toute bonne chose a une fin. David J. Greene quitte ses fonctions en tant que chargé d’affaires à l’ambassade américaine au Maroc. La décision a été actée lundi 4 juillet dernier, apprend Le360.

David J. Greene sera remplacé temporairement par le consul général américain à Rabat, Lawrence M. Randolph, qui occupera cette fonction par intérim.

David Greene est diplomate de carrière du service diplomatique dont il est un haut responsable. Il a pris ses fonctions comme chargé d'affaires à la mission diplomatique des Etats-Unis au Maroc le 5 août 2019. Avant, il occupait le poste de directeur du Bureau des affaires égyptiennes.

Rappelons que le président américain, Joe Biden, a annoncé, vendredi 18 mars 2022, plusieurs nominations à de hautes fonctions, dont celle du diplomate Puneet Talwar au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume du Maroc.

Puneet Talwar a occupé des postes de direction dans le domaine de la sécurité nationale et de la politique étrangère au département d'Etat, à la Maison Blanche et au Sénat des Etats-Unis. Il occupe actuellement le poste de conseiller principal au département d'Etat. Auparavant, il a été secrétaire d'Etat adjoint aux affaires politico-militaires, adjoint spécial du président et directeur principal au Conseil de sécurité nationale, et membre professionnel principal de la commission des relations étrangères du Sénat des Etats-Unis.