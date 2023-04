L’ancien président de la commune de Sidi Slimane convoqué par la police judiciaire suite à un rapport de l’IGAT

Débarqué de la présidence de la commune pour mauvaise gestion et dilapidation de deniers publics, l’ancien président de la commune urbaine de Sidi Slimane, Mohamed El Hafiani, vient d’être convoqué par la police judiciaire de Rabat.

L’ancien président, également ancien député du Parti de la justice et du développement (PJD), a été épinglé par l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT) qui a relevé moult dysfonctionnements dans la gestion de la chose locale de la commune urbaine de Sidi Slimane. C’est ainsi que, rapportent les sources du quotidien Al Akhbar qui traite l’information dans son édition du jeudi 13 avril, l’ancien président a été convoqué par la police judiciaire de Rabat.

Il est mis en cause, précisent les mêmes sources, «dans la transaction relative à la maintenance et l’entretien du marché des légumes et fruits situé sur la route N° 04, ainsi que dans le marché relatif à la construction d’une école pour le préscolaire avec l’aide de l’Initiative nationale du développement humain (INDH), dans le quartier Ouled Malek».

Les enquêteurs de la PJ de Rabat demandent également des explications sur «la cession d’un lot de terrain pour la construction d’une station-service, un atelier pour la visite technique et des espaces pour les loisirs», indiquent les sources du quotidien.

Et d’ajouter que «plusieurs bons de commande portant la signature de l’ancien président font également partie de l’enquête de la police judiciaire de Rabat». Autant dire que cette affaire n’a pas encore livré tous ses secrets, d’autant que d’autres élus de la même commune doivent également être entendus par les enquêteurs.

Dans le même sillage, rappelle le quotidien, cette affaire intervient suite à celle qui se tient aujourd’hui devant le tribunal administratif de Rabat pour débarquer l’actuel président de la commune de Sidi Slimane, Yassine Radi, pour mauvaise gestion. La dernière séance de ce procès, qui concerne également son premier vice-président, a été reportée au 24 avril.