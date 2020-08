© Copyright : DR

La famille royale et l'ensemble du peuple marocain célèbreront mercredi l’anniversaire de la princesse Lalla Meryem. L’occasion de saluer son engagement ferme et absolu pour l'émancipation des Marocaines et pour la défense des droits de l’enfance.

Cet heureux évènement, célébré le 26 août, permet aux Marocains de louer l'ensemble des actions que mène Son Altesse Royale la princesse Lalla Meryem en faveur de la préservation des acquis des femmes et pour plus de bien-être pour les enfants, tout particulièrement ceux en situation difficile.

Dès son plus jeune âge, la princesse a occupé de nombreuses fonctions qui relèvent du domaine social, notamment celle de Présidente des œuvres sociales des Forces armées royales (FAR), poste auquel Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem avait été nommée en 1981 par feu Sa Majesté Hassan II.

Présidente de l'Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), la princesse Lalla Meryem avait présidé le 8 mars au Palais Bahia à Marrakech, la cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Lors de cet évènement, l'état d'engagement relatif à la Déclaration de Marrakech 2020 avait été signé, et les parties prenantes avaient prévu la constitution d’un Conseil de suivi de la mise en œuvre de cette Déclaration, qui agira, entre autres, sur les mécanismes de prise en charge des victimes et la lutte contre les stéréotypes véhiculés sur les femmes dans les médias.

Le 7 décembre 2019, la princesse Lalla Meryem avait présidé au Théâtre national Mohammed V à Rabat, la cérémonie d’inauguration du Bazar international de Bienfaisance du Cercle diplomatique.

La 30e édition de cette œuvre de bienfaisance est une occasion annuelle d'exprimer l’amitié entre les peuples et d'aider les femmes et les enfants, avait indiqué la présidente du Cercle diplomatique, épouse de l'ambassadeur de Suède à Rabat, Danielle Kebbon. L’année précédente, cette manifestation avait été marquée par un soutien à 14 associations œuvrant dans le domaine des droits des femmes et des enfants, afin de réduire les disparités.

Le 6 décembre, la princesse Lalla Meryem avait présidé, à la mosquée Lalla Soukaïna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 21e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa Sainte Miséricorde.

Lalla Meryem, également Présidente de l'Observatoire National des Droits de l'Enfant (ONDE), avait présidé le 23 novembre 2019 à Marrakech, la cérémonie de clôture de la 16e édition du Congrès National des Droits de l'Enfant, un évènement qui intervenait à l'occasion de la la célébration du 30e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ratifiée à l'ONU.

Au cours de cette cérémonie, un engagement au Pacte National pour l'enfance à l'horizon 2030 avait été signé, et la présentation du Prix "The United Nations Champion Generation Unlimited" avait été projeté sur écran. Ce Prix a ensuite été décerné à la princesse Lalla Meryem par l'ONU, et lui a été remis par Geert Cappelaere, Conseiller principal au bureau du directeur exécutif de l'UNICEF.

Un peu plus tôt au cours de ce mois de novembre 2019, la princesse Lalla Meryem avait présidé à Rabat un dîner offert par le roi Mohammed VI en l'honneur d’Ivanka Trump, conseillère et fille du président américain, Donald Trump, dont la visite dans le Royaume portait essentiellement sur la promotion de son projet à la Maison Blanche, l'Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP), visant à aider plus de 50 millions de femmes à l'émancipation économique à l'horizon 2025.