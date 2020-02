© Copyright : DR

Le troisième Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique (EIP) a ouvert ses travaux ce jeudi à Laâyoune, sous le signe de la consolidation des liens de coopération, de la mise en œuvre des engagements pris, de l’unification des voix et de la promotion de la prospérité partagée.

Cet important évènement diplomatique a pour objectifs de faire le point sur l’état actuel et les perspectives d’avenir des relations entre le Royaume et les Etats insulaires du Pacifique, et de mettre en avant des expériences réussies dans les domaines présentant un intérêt stratégique pour les pays de ce groupement.

Il s’agit aussi d’identifier les priorités nationales de part et d’autre, et les axes d’une coopération entre Maroc et les Etats insulaires du Pacifique, pour un développement durable concret, novateur et réalisable.

Le Forum de Laâyoune, qui prendra fin avec l’adoption d’une déclaration finale, sera l’occasion d’engager une réflexion profonde sur les défis liés aux changements climatiques, à la promotion des énergies renouvelables et à la concrétisation des Objectifs de développement durable (ODD), priorités du Maroc et des Etats insulaires du Pacifique.

Les ministres des Affaires étrangères, les diplomates et les hauts fonctionnaires du Maroc ainsi que ceux des pays insulaires qui assisteront à cette rencontre de Laâyoune vont approfondir les fondements d’une coopération agissante durant les trois prochaines années, concernant les domaines de l’éducation, de l’environnement, du tourisme responsable et soucieux de la préservation des écosystèmes, des transports et du développement durable.

Plusieurs accords et mémorandums d’entente seront signés à cette occasion.