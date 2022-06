© Copyright : DR

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a tenu, samedi 25 juin 2022, à Laâyoune, son congrès régional, en présence de membres du bureau politique et de cadres et parlementaires du parti dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Présidée par Mustapha Baitas, membre du bureau politique du RNI, la séance inaugurale du congrès du Rassemblement national des indépendants a été marquée par la présentation de l'action du parti au sein du gouvernement visant à répondre aux attentes des citoyens et à donner une forte impulsion à la dynamique socio-économique dans le Royaume, conformément aux objectifs fixés par le programme gouvernemental.

Les membres du bureau politique du RNI ont également mis en avant les mesures prises par le gouvernement afin de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, de réduire l'impact de la crise économique mondiale sur l'économie nationale, en plus des efforts déployés pour développer plusieurs secteurs vitaux et réduire les disparités sociales et territoriales.

Cet évènement a été aussi l'occasion de mettre l'accent sur les recommandations du 7e congrès national du parti, tenu en mars dernier, marqué par la reconduction du président du RNI, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse, Mustapha Baitas a indiqué que ce congrès a été marqué par une forte présence des militants du RNI dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra, mettant en avant la détermination des élus et des adhérents du parti à défendre et servir les intérêts de la population locale.

Il s’agit aussi, a-t-il relevé, d’une occasion pour saluer les réalisations socio-économiques accomplies dans la région depuis la mise en œuvre du modèle de développement des Provinces du Sud, lancé en 2015 par le roi Mohammed VI.

Mustapha Baitas a également noté que cet évènement permet de communiquer avec les militants du RNI des mesures socio-économiques prises par le gouvernement afin de traiter les problématiques liées à l’augmentation des prix, due principalement à la conjoncture économique internationale difficile.

Pour sa part, le coordinateur régional du RNI à Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Ayach, a fait observer que les débats lors de ce congrès ont porté sur des questions prioritaires pour la population, ajoutant que l’ensemble des interventions ont mis l’accent sur l’importance d’accélérer la réalisation des chantiers de développement en vue de faire de la région un important pôle économique national.