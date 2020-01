© Copyright : DR

Kiosque360. Le roi vient de lancer le Programme prioritaire de l’eau, dont le coût global atteindra 115 milliards de dirhams. Les grandes lignes de ce programme ont été exposées devant le souverain, lors d’une séance de travail tenue mardi au palais royal de Marrakech.

La construction de nouveaux barrages, la gestion de la demande et le renforcement de l'approvisionnement en eau potable, ainsi qu’un effort de sensibilisation. Ce sont là les axes majeurs du Programme prioritaire de l’eau qui s’étend jusqu’en 2027. Un programme national ambitieux dont les grandes lignes ont été exposées mardi, à Marrakech, devant le souverain, écrit Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 9 janvier.

Citant un communiqué du cabinet royal, le quotidien affirme que le roi Mohammed VI a présidé une séance de travail consacrée au Programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020–2027. Cette séance, poursuit le quotidien, s'inscrit dans le cadre des réunions que le souverain a présidées dans le but d'élaborer un projet intégré de ce programme, qui couvre l'ensemble des régions du Royaume.

Lors de cette séance, les ministres de l’Équipement, de l'Agriculture et de l'Intérieur ont présenté des exposés portant sur les différents aspects du projet. Parmi les aspects abordés, l’amélioration de l'offre hydrique par, notamment, la construction de barrages, ainsi que la gestion de la demande et la valorisation de l'eau dans le secteur agricole en particulier. Dans leurs exposés, les ministres ont également évoqué, comme axes de ce programme, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts.

La communication et la sensibilisation font également partie de ce programme d’action, avec pour objectif de renforcer la conscience de l'importance de la préservation des ressources en eau et de la rationalisation de leur utilisation.

Le quotidien Al Massae, qui aborde également ce sujet dans son édition de jeudi tout en citant le même communiqué, rapporte que le roi a donné, lors de cette réunion, ses instructions pour la mise en œuvre de ce programme dont le coût global atteindra 115 milliards de dirhams.

Le souverain avait par ailleurs, rappelle Al Ahdath Al Maghribia, présidé une première séance de travail consacrée à ce sujet, le 18 avril 2019, à Rabat. Réunion à l'occasion de laquelle le roi avait donné ses orientations au gouvernement pour finaliser le Programme prioritaire national concernant l’eau et sa gestion, qui fera l’objet de réunions présidées par le souverain et devra accorder un intérêt particulier à la sécurisation de l’approvisionnement des centres qui connaissent un manque chronique en eau.

En outre, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, le chef du gouvernement avait insisté, fin décembre dernier, sur le fait que le Plan national de l'eau (PNE) 2020-2050 constitue un projet de feuille de route pour affronter les défis de l'eau au cours des 30 années à venir. Ce plan, a expliqué Saâd-Eddine El Othmani qui présidait une réunion de la commission ministérielle sur l'eau, est un prolongement du Programme prioritaire de l'eau approuvé par le roi. Le chef du gouvernement a, ainsi, relevé l'importance de l'approche prospective et anticipative, ainsi que de l'esprit solidaire qui caractérise ce projet.