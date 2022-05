© Copyright : DR

Kiosque360. Le président du conseil des ministres qatari a reçu, mardi dernier, le patron du pôle DGSN-DGST Abdellatif Hammouchi auquel il a fait part du désir de son pays de bénéficier de l’expérience marocaine dans le domaine sécuritaire. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le patron du pôle DGSN-DGST Abdellatif Hammouchi s’est rendu, en début de semaine, au Qatar où il a été reçu par plusieurs hauts responsables de ce pays à l’occasion de la tenue du salon international de la sécurité terrestre et de la défense civile (Milipol Qatar 2022).



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (28 et 29 mai), que le ministère de l’Intérieur qatari a indiqué, sur son compte Twitter, que Hammouchi a été reçu par le Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani, président du conseil des ministres du Qatar, et par Saad bin Jassim Al-Khulaifi, directeur général de la Sécurité publique.

Des sources qataries soulignent que les deux responsables ont passé en revue les relations entre le Maroc et Qatar et ont examiné les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine sécuritaire. Auparavant, le président du conseil des ministres, Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani, avait reçu le directeur de la DGSN, mardi dernier, en compagnie des chefs de délégations des pays participants au salon «Milipol Qatar 2022».

Le quotidien Assabah rapporte qu’au cours de cette rencontre, le président du conseil des ministres a évoqué les relations bilatérales entre le Qatar et les représentants de ces pays tout en examinant les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine sécuritaire. Il faut rappeler que le salon «Milipol Qatar 2022» a connu la participation de 16 ministres et chefs de police de huit pays arabes, 6 pays européens, deux pays asiatiques et un pays africain.

Les médias qataris ont mis en exergue l’intérêt que porte le Qatar au Maroc et son désir de bénéficier de l’expérience du royaume dans le domaine sécuritaire, particulièrement en ce qui concerne la sécurisation des matchs de football à l’approche du Mondial Qatar 2022. Le président du conseil des ministres qatari a, par ailleurs, souligné que son pays veille à ce que cette coupe du monde se déroule dans les meilleures conditions de sécurité.