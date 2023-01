© Copyright : Fahd Rajil

VidéoMilitante convaincue, fille du numéro 1 de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Khaoula Lachgar vient d’être élue vice-présidente de l’Internationale socialiste (IS). Dans un entretien avec Le360, elle évoque sa nouvelle mission, le Code de la famille ou l’idée de voir une femme à la tête de son parti.

«Les droits de la femme constituent une priorité dans les actions et les engagements de l’USFP, car la femme a toujours occupé une place importante dans les rangs du parti, et ce, depuis des décennies», a affirmé Khaoula Lachgar dans cet entretien, en rappelant les diverses revendications concernant ces droits spécifiques émises par le plus grand parti socialiste du pays.

«Ce combat pour la promotion des droits de la femme est omniprésent au sein de l’USFP», a-t-elle souligné avant de mettre en valeur l’élection en octobre 2022 de Hanane Rihab, bras droit du patron de l’USFP, Driss Lachgar, secrétaire générale de l’Organisation socialiste des femmes ittihadies lors de son 8e Congrès national pour un mandat de cinq ans.

A propos du Code de la famille, Khaoula Lachgar, membre du bureau politique de l’USFP, estime que le «temps est venu pour une révision de ce code dont certaines dispositions ne sont plus adaptées au contexte social d’aujourd’hui». Le Souverain lui-même vient de le signaler dans un récent discours, a-t-elle observé. La militante socialiste plaide pour la fin de la tutelle de l’homme sur la femme ainsi que du mariage des mineures. Elle est allée jusqu’à assimiler le mariage des adolescentes à de la «pédophilie».

D’autre part, Khaoula Lachgar a parlé des conditions de son élection, en novembre 2022 à Madrid, par les partis socialistes africains à la vice-présidence de l’Internationale socialiste (IS). «Des leaders de l’USFP comme feu Abderrahmane El Youssoufi, Nezha Chekrouni ou Driss Lachgar avaient déjà fait partie des instances de l’IS», a-t-elle observé en précisant que la présence de l’USFP a notamment pour objectif de défendre l’intégrité territoriale du pays.

Interrogée sur le fait de savoir si l’USFP pourrait élire à sa tête une femme, elle a répondu par l’affirmative. «Oui, une femme pourrait devenir, un jour, première secrétaire de l’USFP. La femme dirige des entreprises, des institutions, elle est femme d’affaires, occupe des postes de responsabilité et il est tout à faire normal qu’elle soit élue à la tête d’un parti à l’instar de l’USFP», a ainsi soutenu la militante socialiste.

A la question de savoir si elle pourrait se porter candidate, elle a répondu sèchement qu’elle n’était pas disposée à assumer une telle mission qui nécessite beaucoup de charges, de temps et de responsabilités.