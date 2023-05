La Ligue arabe décide la reprise de la participation de la Syrie à tous ses organes et organisations

La décision prise à l’issue de la réunion d’urgence du Conseil de la Ligue des Etats arabes, au niveau des ministres des Affaires étrangères, a souligné la nécessité de prendre des mesures pratiques et efficaces en vue de la résolution de la crise syrienne, selon le principe «un pas face à un pas», et en conformité avec la résolution 2254 du Conseil de sécurité, en commençant par l’entame des démarches permettant l’acheminement des aides humanitaires aux nécessiteux en Syrie, y compris selon les mécanismes adoptés dans les résolutions du Conseil de sécurité y afférentes.

La décision a également salué les communiqués sanctionnant la réunion de Djeddah sur la Syrie le 14 avril et la réunion d’Amman le 1er mai, affirmant la détermination de lancer un rôle arabe pionnier dans les efforts de la résolution de la crise syrienne, qui résoudra l’ensemble des répercussions de cette crise humanitaire, sécuritaire et politique, ainsi que ses conséquences sur les pays voisins, sur la région et sur le monde, en particulier le fardeau des réfugiés, la menace terroriste et le trafic de drogues.