En Algérie et seulement en Algérie, contrairement aux coutumes diplomatiques, la Maroc est qualifié de «Makhzen». Cela incite à poser la question de savoir si la junte au pouvoir ignore l’essence de ce mot, ou si les gouvernants du voisin de l’Est seraient Marocains à l’insu de leur plein gré. Eclairage sur ce dérapage de Chengriha and co.