Kiosque360. Le directeur général de la DGSN a annulé la célébration d’anniversaire de la sûreté nationale. Pour Abdellatif Hammouchi, la symbolique historique est fêtée cette année par la mobilisation des femmes et des hommes de la police en première ligne pour combattre le coronavirus.

Le directeur de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, a annulé toutes formes de célébration du 64e anniversaire de la sûreté nationale qui coïncide avec ce samedi 16 mai. Dans une lettre adressée à la famille de la sûreté nationale, le patron de la police a justifié cette décision par «la prévalence de l’intêret général de la nation et des citoyens dans cette période de crise épidémiologique sur toute autre considération. L’objectif étant de garantir la mobilisation générale de la police au service de la sécurité dans son sens le plus large et de préserver la santé des fonctionnaires de police et de leurs familles ainsi que de renforcer les mesures de prévention édictées par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du coronavirus».

Le directeur de la DGSN souligne que l’annulation des célébrations ne signifie aucunement qu’il faut s’abstenir de fêter la symbolique de cet anniversaire dans toutes ses dimensions historique et nationale. Car, poursuit, Abdellatif Hammouchi, ce que consent la famille de la sûreté comme sacrifices en ces temps de pandémie est en soi le meilleur exemple de célébration de cette occasion. Le directeur de la DGSN a, par la suite, exhorté les hommes et les femmes de la police à garantir la sécurité des citoyens dans le strict respect des droits de l’homme.



Le quotidien Assabah rapporte, dans un autre article consacré à cet anniversaire, dans son édition du samedi 16 mai, qu’en cette période de crise epidémiologique, le temps a suspendu son vol dans plusieurs secteurs. Les mosquées ont été fermées, les réunions et les rassemblements sont interdits mais les femmes et les hommes de la police sont restés mobilisés, voire ont redoublé d’efforts pour garantir la sécurité sanitaire des citoyens.

C’est ainsi que, toujours mobilisés en première ligne, plus de 3.000 fonctionnaires de la police ont, dès l’apparition du Covid-19, fait don de leur sang, prouvant ainsi leur solidarité inconditionnelle en ces moments cruciaux. Le directeur général de la DGSN a, comme toujours, fait montre d’un esprit de générosité spontané en faisant un don de 40 millions de dirhams au Fonds spécial de la gestion de la pandémie de Corona.



De son côté, la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la police a fait un don d’un million de dirhams à ce même fonds de solidarité tout comme la SFSN. Par ailleurs, la DGSN a lancé le portail (covid-dgsn.gov.ma) destiné aux citoyens afin qu’ils puissent rendre compte des violations de l’état d’urgence sanitaire qu’ils auraient constatées. Ce portail, qui protège les données personnelles des citoyens, permet aux utilisateurs des réseaux sociaux de participer aux efforts des autorités publiques pour circonscrire la pandémie. D’ailleurs, la réactivité de la population a été rapide puisque le portail électronique a enregistré 117.000 visites et 1.440 dénonciations de violation de l’état d’urgence.

Par ailleurs, la DGSN a créé une application mobile pour suivre les citoyens qui ne respectent pas les restrictions de déplacement instaurées dans le cadre de la lutte conte le Covid-19. Cette application, qui est utilisée uniquement aux barrages, a permis de contrôler 460.000 personnes dès la première semaine de son lancement.