Le360 a pu obtenir auprès de sources officielles les détails de l’agenda de la visite de la délégation israélo-américaine prévue ce mardi 22 décembre 2020 au Maroc.

La délégation israélo-américaine, conduite par Jared Kushner, conseiller spécial et gendre du président américain Donald Trump, devrait arriver ce mardi 22 septembre à l'aéroport de Rabat vers 14H30 locales à bord du vol LY555 en provenance de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv.

Décollant à 9 heures 30, ce vol sera assuré, sans escale, par un Boeing 737-900, selon des sources concordantes. Ce premier vol du genre, en provenance d'Israël, s'inscrit dans le cadre du développement des relations entre les trois pays, tel que décidé au lendemain de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Les Etats-Unis avaient annoncé cette décision le 10 décembre 2020 par un décret signé par le président Donald Trump.

La délégation israélo-américaine, selon un projet d'agenda en cours de finalisation, mènera donc une série d'entretiens avec de hauts responsables marocains, indiquent les mêmes sources.

Ces discussions auxquelles participera Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, seront couronnées par la signature de conventions portant sur le développement des relations entre les trois pays.

La délégation américaine sera composée, en plus de Jared Kushner, de l'envoyé américain pour le conflit israélo-palestinien, Avi Berkowitz, et d'Adam Boehler, chef de la société américaine de financement du développement international, alors que celle d'Israël se composera de Meir Ben-Shahhat, conseiller à la sécurité nationale et d'autres responsables de divers domaines d'activités israéliens.

Selon des sources encore non officiellement confirmées, les Etats-Unis comptent investir dans les provinces sahariennes quelque trois milliards de dollars.