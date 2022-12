© Copyright : DR

Kiosque360. Exploit historique, c’est le moins que l’on puisse dire. La presse nationale est revenue sur le parcours de cette équipe, la première d’Afrique à avoir atteint un point aussi loin dans une coupe du monde. Cette revue de presse est tirée des quotidiens Assabah, Al Akhbar et Al Ahdath Al Maghribia.

A mesure qu’elle élimine les équipes adverses, et non des moindres, les unes après les autres, les Marocains ont revu à la hausse leurs ambitions et exigent encore plus de la sélection nationale. Le sacre et rien de moins, ose même le quotidien Assabah dans sa livraison du lundi 12 décembre. A cette altitude, il est permis de rêver. Pourquoi pas, l’impossible n’est pas marocain.

Un seul match, poursuit le quotidien, sépare l’équipe nationale de la finale. Un match qui sera joué mercredi contre la France, championne du monde en 2018. Didier Deschamps, le sélectionneur français, poursuit le quotidien, se méfie. Il devra faire face à un adversaire redoutable. Ce n'était pas attendu certes, mais jouer contre des adversaires comme la Croatie, la Belgique, le Canada, l’Espagne et le Portugal en ne prenant qu'un seul but, ce n'est pas anodin.

Cela d’autant plus qu’aujourd’hui en demi-finale, un niveau qu’aucun pays africain n’a jamais atteint auparavant, le Maroc n’a plus rien à perdre, de surcroît, face au titulaire du titre, en 2018 en Russie.

«Tel un titre sublime», le Maroc est en demi-finale. Le rêve se réalise, titre de son côté le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du même jour, faisant référence à une strophe de l'hymne nationale, sans conteste le plus scandé dans les gradins des stades qui ont abrité la finale de cette coupe du monde de 2022.

Toujours au firmament, le Onze national ne cesse de surprendre et, en même temps, de forcer le respect des autres. Le sélectionneur national a réussi d’abord la prouesse de préparer une équipe solide et soudée en quelques mois à peine. Il est ensuite allé au mondial avec un mental de fer et une mentalité de combattant. C’est de loin l’architecte de cette réalisation inégalée de la sélection nationale. Un exploit historique, souligne le quotidien.

Le rugissement des Lions de l'Atlas retentit à travers le monde, écrit le quotidien Al Akhbar également dans son numéro du lundi. Lors d'un match désormais historique, samedi, les compagnons de Yassine Bounou, décidément l’homme de cette finale de la coupe du monde au Qatar, sont descendus sur le terrain sans aucun complexe d’infériorité.

Le Portugal, l'une des meilleures équipes européennes et même mondiale, ne les impressionne pas. Pourtant l’équipe marocaine souffrait de beaucoup d’absences, notamment sur sa ligne de défense. Mais, sa détermination a fini par payer. La Seleção, qui était l'une des équipes favorites de cette édition 2022 de la Coupe du monde, est tombée dans le piège.

Juste après avoir éliminé le Portugal, les compagnons de Walid Regragui n’ont pas tardé à connaître leur prochain adversaire, la France. Les Lions de l’Atlas sont dans le carré d’or de la coupe du monde avec les Bleus, les Vatreni et l'Albiceleste.