Le projet de construction du patrouilleur de haute altitude «Avante 1800» mené par l’Espagnol Navantia pour la Marine royale va «bon train», a indiqué le gouvernement espagnol en réponse à une question de l’opposition, rapporte le site d’information espagnol Vozpópuli.

Le gouvernement espagnol est revenu, lors d'une réponse à une question du groupe parlementaire de l’opposition Vox (extrême droite, NDLR), sur l’état d’avancement de la construction pour le compte de la Marine royale marocaine du patrouilleur haute altitude «Avante 1800». Un projet mené par le constructeur naval espagnol Navantia et dont le contrat a été annoncé en 2021.

Ainsi, le gouvernement espagnol a précisé que «la conception et le développement du patrouilleur de haute altitude par les chantiers navals de Navantia pour le compte du Maroc avancent à bon train», rapporte le journal électronique Vozpópuli dans un article mis en ligne le 4 janvier 2023.

Le gouvernement espagnol a par ailleurs démenti les rumeurs véhiculées par certains médias sur l’annulation du contrat signé entre le Maroc et la société publique Navantia, et affirmé que le contrat d’acquisition de ce navire par la Marine royale est toujours «en vigueur».

«Conformément à ses obligations contractuelles, Navantia est en plein développement de l'ingénierie fonctionnelle du design et a entamé le processus d'acquisition des principaux équipements du navire», est-il aussi précisé dans la même réponse, selon Vozpópuli.

L’acquisition du navire «Avante 1800» par la Marine royale marocaine a été annoncée en janvier 2021, par la ministre espagnole des Finances, María Jesús Montero, lors d’une visite aux chantiers navals de Navantia à San Fernando. Il s’agit, selon le constructeur espagnol, d’un navire de «dernière génération» doté des systèmes «les plus sophistiqués».

D’après Vozpópuli, le Maroc a obtenu un prêt d’une valeur de 90 millions d’euros auprès de Banco Santander pour couvrir une partie du prix de ce navire de surveillance. Le prix final de l’accord reste inconnu, bien que les spéculations médiatiques oscillent entre 130 et 150 millions d’euros, ajoute la même source.

Selon le constructeur naval espagnol Navantia, l'«Avante 1800» est long de 89 mètres pour 13,3 mètres de largeur et peut accueillir un équipage moyen de 46 personnes. Ce navire sera doté d'un canon de 76 millimètres, d'un système de lancement de missiles, de capteurs et radars modernes, de contre-mesures électroniques, ainsi que d'un pont pouvant abriter un hélicoptère. Sa fabrication requerra «un million d'heures de travail pour les chantiers navals de la baie de Cadix» et permettra de créer «près de 250 emplois au cours des trois prochaines années et demie».