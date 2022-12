© Copyright : DR

Kiosque360. Déposée par l'USFP, Une demande de constitution d’une commission d’information sur les carrières de sable a été rejetée. Même les députés de la majorité ne comprennent pas pourquoi. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

A la Chambre des représentants, on préfère sans doute ne pas regarder de trop près ce qui se passe dans le secteur des carrières de sable. Ainsi, d’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte l’information dans sa livraison du jeudi 29 décembre, le bureau de la Chambre vient de rejeter une demande de constitution d’une commission d’information sur les carrières, principalement celles de sable et de marbre.

Le demande a été introduite par le groupe socialiste via la commission des infrastructures, précise le quotidien. Les députés de l’USFP disent d’ailleurs ne pas comprendre les raisons qui ont poussé les membres de la Chambre à rejeter cette demande. D’autant que leur requête, estiment-ils, entre bien dans le cadre de leur mission.

Plus encore, à en croire le quotidien, même les groupes de la majorité ont été surpris par cette décision. Citant justement un député de la majorité, le quotidien affirme que le bureau de la Chambre va sans doute reconsidérer cette demande. Il faut dire, souligne le quotidien, que ce sujet est d’autant plus délicat que ceux qu’il qualifie de «lobbies des carrières», en plus de nuire gravement à l’économie nationale, semblent avoir beaucoup d’influence.

Sinon, comment expliquer que l’on n'ait jamais vu le rapport de la précédente mission de la Chambre des représentants sur ce secteur. Ce document, qui regroupe les conclusions des membres de la commission, n’a effectivement jamais vu le jour. Or, relève le quotidien qui cite des sources parlementaires, les membres de la précédente commission d’information auraient relevé de nombreuses irrégularités dans l'exploitation des carrières.

La commission serait également tombée sur des cas où des responsables du ministère de l’Équipement étaient de mise avec les mafias d’exploitation illégale et du trafic des produits des carrières. Ce qui a poussé le groupe socialiste à demander à nouveau la constitution d’une commission d’information ayant pour mission de se rendre dans plusieurs régions du Royaume pour enquêter sur cette activité qui génère des bénéfices énormes, surtout pour les détenteurs d’agréments et ceux qui font dans l’exploitation illégale des carrières.

Dans sa demande, le groupe socialité a relevé, en effet, l’existence de plusieurs carrières exploitées de manière anarchique et constituant donc une menace pour l’environnement. Cette exploitation pourrait non seulement déboucher sur des catastrophes écologiques mais également humaines, note le quotidien.