Kiosque360. La cellule terroriste démantelée par le BCIJ s’apprêtait à commettre des opérations suicides contre des personnalités civiles et militaires. Outre les attentats à l’explosif, les extrémistes avaient planifié de s’attaquer à des ressortissants étrangers et à des touristes.

L’arsenal saisi par les forces spéciales du BCIJ chez les membres de la cellule terroriste dirigée par Abederrazak alias «Al Haich», alias «Moul Triporteur», montre que les cinq extrémistes s’apprêtaient à passer à l’action, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 12 et 13 septembre.

Le responsable de la communication du BCIJ a révélé que les accusés se sont entrainés à fabriquer quatre sortes d’explosifs. Selon certaines sources, la cellule terroriste a planifié des attentats à distance (vibreur du GSM) en utilisant la méthode classique de la cocotte-minute que l’on charge avec des clous et des matières explosives.



C’est ce qui explique la saisie de plusieurs portables ancienne génération et de cartes SIM ainsi que de cocottes-minute et de produits chimiques (nitrate d’ammonium) servant à la fabrication des explosifs. Les suspects avaient aussi planifié de commettre des attentats à l’arme blanche en ciblant notamment les ressortissants étrangers résidant au Maroc ainsi que les touristes. Outre la technique de la cocotte-minute, les terroristes se sont entrainés à fabriquer des engins explosifs, des bombes traditionnelles ainsi que des gilets explosifs d’une capacité de destruction supérieure à celle des ceintures d’explosifs.



Le quotidien Al Massae, qui traite le même sujet dans son édition du week-end, se concentre sur le profil des membres de la cellule terroriste, dont leur chef Abderrazak. Ce dernier, surnommé abusivement «Amir» par ses affidés, avait l’habitude de se promener à bord d’un triporteur et était toujours prêt à se confronter à la police en usant d’un sabre. Quant au suspect qui a été arrêté à Tiflet, il a opposé une résistance farouche aux forces spéciales du BCIJ et a réussi à blesser l’un de leurs éléments au niveau de l’avant bras à l’aide d’un outil tranchant.



Il en est de même pour l’accusé interpelé à Témara qui a, lui aussi, essayé de résister en tentant de se faire exploser à l’aide d’une bonbonne de gaz avant d’être neutralisé par des bombes sonores et fumigènes. Les investigations et les recherches diligentées par le BCIJ ont montré que le chef de cette cellule est fiché comme un individu très dangereux ayant des antécédents judiciaires dans des crimes violents. «Al Haich» a planifié, en compagnie de ses acolytes, de commettre des attentats ciblant plusieurs installations et sites sensibles en utilisant des engins et des ceintures explosives.