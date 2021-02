La CEDEAO se penche sur les adhésions du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie

La demande d’adhésion du Maroc à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) et les statuts d’associés et d’observateurs de la Mauritanie et de la Tunisie ont été discutés par les ministres des pays de la région. La balle est désormais dans le camp des chefs d’Etat.

Par Moussa Diop