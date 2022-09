Le jumelage entre la Chambre des représentants et les Parlements de sept pays européens est financé par l’Union européenne et géré par la Trésorerie générale du Royaume.

VidéoLe deuxième jumelage institutionnel (2022-2024) entre la Chambre des représentants et les Parlements de sept pays européens a été lancé, vendredi 23 septembre 2022, à Rabat. Ce partenariat préconise la création d’un forum des femmes parlementaires.

Le jumelage entre la Chambre des représentants et les Parlements de sept pays européens, financé par l’Union européenne et géré par la Trésorerie générale du Royaume, prévoit le soutien du Parlement belge dans la mise en œuvre d’un système sophistiqué de traduction de l’amazigh vers la langue arabe.

Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, a mis l’accent sur l’attachement du Maroc à ce partenariat, porteur, selon lui, du développement de la coopération législative à travers, notamment, l’échange des expertises, des visites et l’élaboration des projets communs, a-t-il souligné au lancement de ce jumelage.

Rachid Talbi Alami a remercié le Parlement belge pour sa disponibilité à mettre son expérience au service du projet de traduction de diverses langues. L’institution belge bénéficie, en effet, d’une expertise dans l’interprétation de trois langues: français, flamand et allemand. C’est cette expérience belge qui devrait profiter au Parlement marocain afin qu'il se dote d’un mécanisme de traduction de la langue amazigh vers la langue arabe. Au Maroc, la langue amazigh est une langue officielle au même degré que l’arabe.

Le nouveau jumelage prévoit également la mobilisation de 70 experts issus des sept assemblées différentes, «reflétant toute la diversité des pratiques parlementaires».

Ce nouveau jumelage institutionnel Maroc-UE associe la Chambre des représentants et un consortium formé par l’Assemblée nationale française (représentée par la première vice-présidente, Valérie Rabaul), la Chambre des députés tchèques (Jaroslav Bzoch) et la Chambre des représentants belge (représentée par sa présidente, Eliane Tillieux). Ce nouveau jumelage bénéficie du soutien des Chambre de quatre autres Etats membres: Italie, Grèce, Hongrie et Portugal.

Son objectif est de «soutenir l’efficacité de la Chambre des représentants marocaine au niveau du travail législatif, du contrôle et de l’évaluation des politiques, en même temps que la performance de son administration».

Clôturant la cérémonie, l’ambassadrice de l’UE à Rabat, Patricia Llombart Cussac, a salué les «relations historiques qui lient l’Europe au Royaume, rappelant que l’EU est le premier partenaire économique du Maroc. Patricia Llombart Cussac a estimé que la diplomatie parlementaire «joue un rôle crucial dans le rapprochement des positions» politiques des Etats.