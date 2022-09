Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité.

Kiosque360. Le Haut représentant de l’UE, Josep Borell, et le ministre des Affaires étrangères, Nacer Bourita ont annoncé, vendredi dernier à New York, la signature prochaine d’un partenariat Vert entre le Maroc et l’UE. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Ouvrant une nouvelle page dans le renforcement de leurs relations de partenariat stratégique, le Maroc et l’Union Européenne (UE) ont annoncé la signature prochaine d’un partenariat Vert concernant la lutte contre les changements climatiques.

Le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, Josep Borell et le ministre des Affaires étrangères, Nacer Bourita, ont réaffirmé, dans un communiqué conjoint à l’issue d’une réunion à New York en marge des travaux de l’AG de l’ONU «l’importance de leurs relations bilatérales et leur volonté réciproque pour approfondir le dialogue et la coopération dans le cadre du partenariat stratégique».

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 26 septembre, que les deux responsables se sont félicités de la signature prochaine du partenariat Vert entre l’UE et le Maroc. Un partenariat qui est considéré comme le premier du genre que l’UE signe avec un pays voisin du Sud et qui ouvre la voie «au renforcement de la coopération et du dialogue stratégique dans le domaine de lutte contre les changements climatiques ainsi que la consolidation des efforts communs pour réaliser la transition écologique».

Le ministre Bourita et Josep Borell ont mis en exergue la profondeur historique et le caractère stratégique des relations entre le Maroc et L’UE. Ils ont exprimé leur volonté de «poursuivre ensemble le travail afin d’affronter les défis mondiaux». Les deux parties ont, par ailleurs, convenu de fixer une date pour la prochaine visite qu’effectuera le haut représentant de l’UE au Maroc.



Assabah souligne que la rencontre entre les deux responsables à New York intervient après la crise provoquée par les déclarations de Borell sur le dossier du Sahara marocain. Des déclarations qui ont suscité une forte réaction de la diplomatie marocaine qui a décidé d’annuler la visite qu’il devait effectuer au Maroc au mois de septembre. Ce qui l’a poussé à rectifier ses propos en affirmant que «la position de l’Espagne est cohérente avec celle des pays de l’UE. Ses dirigeants ont pris une position qui exprime une préférence pour une certaine solution, qu’ils considèrent comme la plus appropriée».

La porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s’est empressée, alors, de contenir la colère de Rabat en réitérant la position de l’UE qui «soutient, avec force, les efforts du secrétaire général de l’ONU pour parvenir à une solution politique juste, réaliste, durable et acceptée par les deux parties sur la question du Sahara».