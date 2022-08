© Copyright : DR

Kiosque360. l’Istiqlal a reporté son congrès extraordinaire à cause des divergences sur les amendements du statut. Les congrès du PPS et du MP auront lieu en novembre sur fond de polémique sur la reconduction de leurs chefs. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Lors d’une réunion à distance, tenue samedi dernier, le comité exécutif de l’Istiqlal a décidé de reporter à une date ultérieure le congrès extraordinaire qui devait avoir lieu le 6 août 2022. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 3 août, que les justifications apportées par la direction du parti ne masquent pas les luttes intestines rendues publiques soit par les fuites des courants antagonistes ou via des insinuations de certains dirigeants.

Lors de cette réunion présidée par le secrétaire général, Nizar Baraka, le comité exécutif a décidé de «poursuivre les discussions sur tous les amendements qui ont suscité des débats au sein du parti dans le but de trouver un consensus et de concilier les points de vue. Pour ce faire, il faudrait réviser et améliorer l’énoncé de ces amendements afin d’élaborer un projet qui recueillera le consentement de tous. La date de ce congrès extraordinaire sera fixée dès que la commission préparatoire finalisera une formulation consensuelle de ces amendements».

Le patron de l’Istiqlal qui a été à l’origine de cette proposition a indiqué que dans le contexte actuel marqué par de multiples défis, il faut privilégier le consensus qui a été toujours la marque de fabrique du parti pour rapprocher les différents points de vue. Sauf que la décision du report a été prise à huit jours seulement de la date fixée pour la tenue de ce congrès extraordinaire, soit le samedi 6 août 2022. Autant dire que tous les efforts déployés pour rapprocher les points de vue se sont soldés par un échec et démontrent que les divergences entre les différents courants sont on ne peut plus profondes.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que le PPS poursuit les préparatifs de son congrès prévu pour la mi-novembre où la reconduction ou non du secrétaire général, Nabil Benabdellah, à un quatrième mandat risque de provoquer des débats houleux. En attendant, la présidence de la commission préparatoire a annoncé que les sous-comité du document politique, du programme national, du statut et du règlement intérieur ont terminé la première étape de leurs travaux.

Pour sa part, le MP a choisi les dates du 25, 26 et 27 novembre 2022 pour tenir son congrès où plane l’ombre d’une éventuelle reconduction de l’indéboulonnable secrétaire général, Mohand Laenser. Il est vrai que les candidats qui briguent la présidence ne manquent pas, mais beaucoup craignent la répétition d’un scénario chaotique durant ce congrès. Une situation qui pourrait mettre fin à tous les accords et rendre la reconduction de Mohand Laenser comme la seule alternative même si ce dernier a déclaré qu’il ne se représenterait pas après avoir passé des décennies à la tête du MP.