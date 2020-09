Institut Thomas More: pôle de stabilité, le Maroc demeure le principal appui de l'Europe dans la région

«Pôle de stabilité», le Maroc demeure le principal «appui» de la France et de l’Europe en Méditerranée et dans les profondeurs du Grand Sahara, soulignent Jean-Sylvestre Mongrenier et Antonin Tisseron, chercheurs associés à l’Institut Thomas More, think tank indépendant basé à Bruxelles et Paris.