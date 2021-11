© Copyright : MAP

Kiosque360. Le bureau de la Chambre des représentants a décidé d’interdire les comportements déplacés de certains députés qui diffusent en direct leurs faits et gestes à la manière de «Ma routine quotidienne», en vogue sur YouTube. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le bureau de la Chambre des représentants a examiné, lors d’une réunion tenue récemment, la question des comportements et pratiques jugés déplacés de certains députés qui nuisent à l’image du Parlement. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 24 novembre, que le bureau a pris plusieurs décisions entrant dans le cadre de l’activation du code d’éthique et de bonne conduite de l’institution législative.

C'est ainsi que le Conseil a incité les députés à respecter les règles du code vestimentaire lors des séances publiques et pendant les réunions des commissions permanentes. Le bureau a, en outre, interdit la diffusion des vidéos en direct montrant les faits et gestes des parlementaires (vidéos appelées communément «Ma routine quotidienne») lors des réunions des commissions permanentes dont les travaux se déroulent sous le sceau du secret.

Il faut préciser que la «routine quotidienne» est devenue une mode dont les vidéos font le buzz sur YouTube où, généralement, les femmes au foyer se font filmer dans la cuisine en faisant parfois des gestes suggestifs. Un comportement qui a contaminé certains parlementaires qui, depuis le début de ce mandat législatif, ont commencé à se comporter de manière irrespectueuse, portant atteinte à l’honneur de cette institution. Femmes et hommes rivalisent pour créer le buzz sur les réseaux sociaux soit à travers un habillement fantaisiste, soit en diffusant leur intervention en live lors des réunions des commissions permanentes.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que d’autres parlementaires sont devenus excessivement accros aux selfies pendant les travaux des séances publiques. Pis encore, des députés, femmes et hommes, filment leurs faits et gestes dans l’enceinte du Parlement à l’instar de «Ma Routine quotidienne», en vogue sur YouTube. Pour mettre fin à ces comportements qui vont à l’encontre du règlement intérieur, le bureau de la Chambre a décidé d’interdire la diffusion des interventions des députés pendant les réunions des commissions permanentes. Il faut rappeler que ces travaux sont censés être tenus à huis clos conformément à l’article 68 de la Constitution. Mais, depuis quelque temps on a commencé à violer cette disposition.

Il faut rappeler que le code d’éthique et de bonne conduite incite les parlementaires à se vêtir d’une manière qui sied au respect dû à cette institution, que ce soit dans les séances publiques ou à huis clos. Ils doivent, en outre, éviter de téléphoner ou de lire des journaux pendant le déroulement des séances publiques. De même, le code de conduite interdit aux parlementaires tout conflit d’intérêt, la divulgation d’informations exclusives pour satisfaire des intérêts personnels et l’utilisation de la fonction parlementaire à des fins publicitaires.