Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz s'exprime à l'Institut de politique et de stratégie (IPS) de l'Université Reichman dans la ville d'Herzliya le 23 novembre 2021. Gantz se rendra plus tard dans la journée au Maroc.

D’intenses activités sont au programme de la visite au Maroc, la première du genre, du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. En voici un aperçu, selon des éléments recueillis par Le360 auprès de sources fiables.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est attendu cette nuit du mardi 23 novembre au Maroc pour une visite officielle, la première du genre pour un responsable occupant ce poste sensible. De sources informées, Le360 a pu en savoir plus sur le programme de cette visite historique pour les deux pays qui ont repris leurs relations il y près d’un an, le 22 décembre 2020, suite à la signature de la déclaration tripartite Maroc-Etats-Unis-Israël.

Les activités officielles de Benny Gantz démarreront demain à 13h00 par des entretiens avec son homologue marocain, Abdellatif Loudyi, ministre chargé de l’Administration de la Défense nationale. Les deux responsables vont signer un accord de coopération sécuritaire. Lequel accord vise à «établir la pierre d'assise des relations sécuritaires futures entre Israël et le Maroc», a indiqué à l’AFP, ce mardi 23 novembre, une source israélienne qui ajoute que «jusqu'à présent, il y avait une certaine coopération, mais là nous allons vraiment la formaliser. C'est une déclaration publique de notre partenariat».

A 13h55, Benny Gantz aura des entretiens avec le général de corps d’armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR.

A 15h30, le ministre israélien est invité à un déjeuner offert en son honneur en présence de Nasser Bourita, de Abdellatif Loudyi et de hauts responsables marocains et israéliens. A 18h00, selon nos sources, Benny Gantz se rendra à Salé pour rendre visite à la 1re brigade d’infanterie parachutiste, l’une des multiples unités qui font la fierté de l’armée marocaine.

Et enfin, à 18h45, le responsable israélien aura un entretien avec le chef de la diplomatie, Nasser Bourita.

"Dans quelques minutes, nous décollerons pour un voyage important au Maroc qui a une touche historique car il s'agit de la première visite formelle d'un ministre de la Défense (israélien) dans ce pays", a déclaré Benny Gantz à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv peu avant son départ vers le Maroc, selon un journaliste de l'AFP sur place.

"Nous allons signer des accords de coopération et continuer de renforcer nos relations. Il est très important que ce voyage soit un succès", a ajouté M. Gantz.