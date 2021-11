© Copyright : Photomontage Le360

Les présidents des deux chambres du Parlement, Rachid Talbi Alami et Enaâm Miyara, effectueront ensemble un déplacement, le premier à l'étranger depuis leur élection à la tête de ces deux institutions, à Madrid pour participer à la 143ème assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) prévue du 26 au 30 novembre.

Rachid Talbi Alami et Enaâm Miayara conduiront la délégation parlementaire marocaine qui arrivera à Madrid le jeudi 25 novembre, soit la veille de l'ouverture des travaux de cette assemblée qui se tiendra en mode présentiel avec la participation de quelque 1.500 congressistes. Ce congrès de l'UIP se tiendra sous le thème: «Surmonter les divisions et renforcer la cohésion pour relever les défis actuels de la démocratie», apprend Le360 de sources informées.

Les participants sont invités à examiner et à adopter une nouvelle stratégie de l’UIP pour 2022-2026. Cette feuille de route a recensé les grandes priorités pour les cinq prochaines années, à savoir la lutte contre les changements climatiques, la démocratie, les droits de l’Homme et l’égalité entre sexes, la paix et la sécurité, et le développement durable.

Lors de cette assemblée, a appris Le360, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, accompagné de Enaâm Miyara, aura une série d'entretiens avec des homologues étrangers, axés sur le développement du partenariat bilatéral. Le Sahara marocain et l'intégrité territoriale du Maroc constitueront aussi les thèmes dominants de ces entrevues.

Il faut rappeler que L'UIP compte aujourd’hui 179 parlements membres et 13 organismes parlementaires régionaux.