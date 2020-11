© Copyright : DR

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, effectuera ces 8 et 9 novembre 2020, une visite de travail à Rabat, dans le contexte des dernières attaques terroristes en France et de la crise libyenne.

Le chef de la diplomatie française doit arriver le dimanche 8 novembre prochain à Rabat, avant d'entamer ses rencontres, dès le lendemain, lundi 9 novembre, d'abord avec son homologue, Nasser Bourita.

"Le ministre marocain et son homologue français évoqueront des sujets d'intérêt commun au Maroc et à la France notamment le dossier Maghreb et l'intégrité territoriale du Maroc, le conflit libyen et la situation sécuritaire au Sahel", a indiqué une source gouvernementale, interrogée par Le360.

Lors de sa visite, Jean-Yves Le Drian se rendra au siège de l'Institut Mohammed VI de formation des imams, ainsi qu'au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, où il rencontrera Mehdi Qotbi, le président de la Fondation nationale des Musées.

La dernière visite du chef de la diplomatie française à Rabat remonte au 21 novembre 2019.