© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de la Justice a tenu, vendredi dernier, une réunion avec l’Association des barreaux du Maroc. Il a tenté, à cette occasion, d’atténuer certaines de ses déclarations, jugées agressives par les avocats. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a promis aux dirigeants de l’Association des barreaux du Maroc (ABM) de leur préparer une réunion avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que connaît cette profession, notamment en matière de fiscalité et de protection sociale. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 23 novembre, que le ministre a, lors de la réunion qu’il a tenue vendredi dernier avec l’ABM, souligné qu’il donnait la priorité au développement de cette profession. Il a ainsi énuméré les projets stratégiques qui verront le jour en 2022, citant notamment la loi régissant la profession d’avocat, la création d’un institut de formation, la révision de la procédure d’accès et d’adhésion à la profession.

Le ministre a indiqué qu’il soumettrait à l’ABM le projet de réforme du système pénal, dont l’élaboration en est à sa phase finale, pour qu’elle puisse faire ses remarques et donner son avis sur sa première mouture. Et Ouahbi d’ajouter qu’il travaille d’arrache-pied pour permettre aux avocats d’accéder au monde du numérique, évoquant, par la même occasion, le chantier ouvert pour la modernisation des tribunaux et leur digitalisation afin d’accéder à une justice intelligente. Pour ce faire, le ministre a appelé son département et l’ABM à travailler dans des commissions mixtes pour étudier ces dossiers et améliorer leur contenu.

Le quotidien Assabah rapporte que le ministre a indiqué que la relation entre son département et l’ABM devait être portée par un dialogue sérieux et efficace, ajoutant qu’il déploierait tous ses efforts pour réaliser des acquis qualitatifs en faveur de cette profession, préserver la dignité des avocats et trouver des solutions juridiques adéquates aux dossiers de la protection sociale et de la fiscalité. Ouahbi souligne d'ailleurs qu’il veillera, le cas échéant, à préparer une réunion entre le chef du gouvernement et l’ABM pour mettre à plat les dossiers en suspens.

Le ministre de la Justice, qui avait suscité l’ire des avocats après avoir tenu des propos jugés agressifs, a tenu à leur rappeler que son attachement à cette profession était indéniable. Prenant la parole, le président de l’ABM, Abdelouahed Al Ansari, a tout de même tenu à exprimer le mécontentement des avocats face aux déclarations faites par le ministre lors de ses dernières sorties médiatiques. Il a, par ailleurs, présenté plusieurs propositions liées à l’amélioration des conditions de travail des avocats, en citant notamment la loi encadrant la profession, les dossiers de la protection sociale, la fiscalité et l’assistance juridique.