Habitations menaçant ruine : les autorités de Casablanca se mobilisent

Les autorités à Casablanca sonnent la mobilisation générale pour en finir avec les habitations menaçant ruine. Le Wali de la région, Mohamed Mhidia, vient de donner des consignes strictes afin de mettre en application l’ensemble des décisions de démolition prises par les différents arrondissements. L’objectif est de préserver la sécurité des citoyens et éviter les risques que peuvent engendrer ce genre de constructions.

C’est Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du vendredi 5 janvier, expliquant que les mesures nécessaires pour entamer les premières démolitions ont déjà été prises. Plusieurs habitations menaçant ruine ont ainsi été entourées par des barrières, ce qui augure du début prochain des opérations.

Parallèlement, ajoute le quotidien, les autorités ont démarré mercredi dernier la démolition d’un centre commercial à Maârif, à proximité du Complexe culturel. Ce dernier s’était transformé ces dernières années en un refuge pour des sans-abris et des mendiants qui le squattent principalement la nuit. C’est d’ailleurs ce qui pourrait expliquer que le démarrage de l’opération de démolition s’est déroulé sous une forte présence des forces de l’ordre. Comme le précise la même source, plusieurs commerçants opérant au niveau de ce centre commercial avaient refusé la décision prise par le passé par l’arrondissement du Maârif pour démolir le site.

Par ailleurs, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que le Wali de la région a également donné ces instructions pour détruire une vieille construction au quartier Lissasfa, et que l’on surnommait «Al Amana 1» qui devait être un contre commercial mais dont les travaux de réalisation sont suspendus depuis de longues années. Elle devrait être transformée en un vaste espace vert.

Toujours d’après le quotidien, plusieurs autres travaux accompagnent le lancement de ces opérations de démolition, et dont l’objectif principal est d’embellir la ville. C’est par exemple le cas de la décision prise de repeindre en blanc l’ensemble des bâtiments de l’entrée sud de la capitale économique. Ces travaux devraient être menés en parallèle à ceux portant sur l’élargissement de la route au niveau de la même zone, et que le Wali a ordonné à 60 mètres au lieu des 50 mètres prévus dans la version initiale du projet. Plusieurs espaces verts et des terrains de proximité devraient également être réalisés du côté de l’entrée sud de Casablanca.

Comme le précise la même source, c’est au niveau de cette même zone que la première grande opération de démolition de bâtiments anarchiques avait été lancée il y a quelques semaines. Plus d’une dizaine avaient déjà été détruits par les autorités, principalement des constructions édifiées sans autorisations.