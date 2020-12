© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre d’une approche anticipative durant cette saison hivernale, des composantes terrestres, aériennes et médicales des Forces armées royales (FAR) ont été mobilisées pour porter secours et assistance aux populations civiles, en cas de besoin. Les détails.

Les Forces armées royales (FAR) sont à pied d’œuvre au niveau des différentes régions du Maroc pour assurer des missions humanitaires durant cette saison hivernale. Ainsi, plusieurs moyens terrestres, aériens et autres sont mobilisés dans les provinces les plus touchées par les vagues de froid, afin d'être prêts à intervenir pour apporter l’aide, l'assistance et le secours nécessaires aux populations ciblées. Ces dispositifs s’appuient sur des modules de secours interarmes prépositionnés, au préalable et à titre préventif, dans les unités de proximité relevant des places d’armes des villes de Tanger, Larache, Tétouan, Chefchaouen, Oujda, Errachidia, Marrakech, Benguérir et Ouarzazate.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 10 décembre, l’Etat-major général des Forces armées royales a mis à la disposition de ces unités des équipements d’intervention et des avions hélicoptères pour pouvoir désenclaver des zones en cas de demande de secours. Et de préciser que les modules de secours interarmes sont constitués de personnels qualifiés des différents organes des FAR, pourvus d’antennes médicales et dotés de moyens de mobilisation et d’engins de génie militaire, grâce auxquels les voies de communication peuvent être dégagées, permettant ainsi l’acheminement des aides alimentaires jusqu’aux zones enclavées. Ces modules de secours sont renforcés par la composante aérienne qui déploie des moyens de transport, d’évacuation et de sauvetage.

Le déploiement de ce dispositif permet l’acheminement de centaines de kits de denrées alimentaires et de couchage au profit des habitants des douars reculés. Chacun des modules, indiquent les sources du quotidien, est doté de moyens de transmission, indispensables pour assurer en tout temps une coordination étroite entre les différents intervenants, à plus forte raison dans une situation d’urgence, sans oublier les moyens de santé, qui, selon le contexte, peuvent aller d’une simple antenne médicale composée de médecins généralistes, d’infirmiers, d’aide-soignants et dotée d'ambulances et de médicaments, à un hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC) multidisciplinaire, regroupant plusieurs spécialités.

En vue d’assurer une efficacité optimale à l’intervention des FAR au profit des populations enclavées, une cellule de veille et de suivi (CVS) est activée au niveau de l’Etat-Major général des FAR. Cette cellule est chargée de la coordination des différentes actions des unités engagées au niveau central avec le centre de veille et de suivi (CVS) relevant du ministère de l’Intérieur.