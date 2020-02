© Copyright : Le360

Driss Lachgar affirme ne pas briguer d'autre mandat à la tête de l’USFP, ce qui n’est guère une surprise, les statuts du parti ne le permettant pas. En revanche, il ambitionne de resserrer les rangs parmi les socialistes, plus que jamais divisés, et promet la victoire aux législatives à venir.

Invité de l'émission Grand Format, le premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP -coalition gouvernementale) s'est déclaré "optimiste", et ce, sur tous les fronts, allant jusqu'à prétendre que le parti de la Rose allait créer la surprise, lors des élections de 2021.

Quant au marasme que traverse le parti qu'il dirige, Driss Lachgar, en désaccord sur ce sujet avec les autres ténors socialistes que sont M'hamed El Yazghi et Abdelkrim Benatiq, le désormais ex-ministre en charge des MRE, débarqué lors du remaniement ministériel d'octobre 2019, choisit de botter en touche.



Driss Lachgar appelle par ailleurs à une révision des lois électorales, et propose, pour les prochaines élections législatives, que la date du scrutin soit arrêtée à une journée en milieu de semaine, et non plus un vendredi.

Enfin, le premier secrétaire de l'USFP confirme qu'il ne briguera pas un autre mandat à la tête du parti, conformément à ses statuts.