VidéoInvitée de l’émission Grand Format, la ministre de la Solidarité, de l’Inclusion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a tout d’abord été rattrapée par le débat sur la réforme du Code pénal en affirmant, entre autres, la ferme et impérative nécessité d’interdire totalement le mariage des mineures.

«Il faut interdire le mariage des mineures», a-t-elle martelé. Mais comment? Elle répond que la solution se trouve dans la racine du problème. La ministre préconise «la fin de la déperdition scolaire des élèves filles-garçons en particulier dans le monde rural». Selon les statistiques quelque 300.000 élèves quittent, chaque année, les bancs de l’école. Un problème qui affecte l’éducation des jeunes.

Répondant à une autre question liée au débat sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), Aawatif Hayar s’est prononcée sur une «légalisation, mais sous certaines conditions». «Je suis pour l’avortement si la santé de la femme et du fœtus est en danger» et «si des accidents de parcours arrivent à la femme (vol, violences…)», a affirmé l’ex-présidente de l’Université Hassan II.

La ministre a évoqué les grands axes de sa stratégie en matière de fonctionnement de son département, de l’inclusion sociale et de la femme. «Depuis que je suis à la tête de ce département, j’ai veillé à améliorer l’accessibilité, le rendement des services à travers la mobilisation et la formation et le développement du digital», a déclaré la ministre, indiquant par ailleurs avoir effectué de vastes tournées à travers les 12 régions du pays, afin notamment, de promouvoir l’entraide nationale, qualifiée de levier social en faveur de l’emploi des jeunes, et de motiver les ONG locales. «Les ONG occupent une place importante dans la promotion des actions du ministère qui réserve un budget de dizaines de millions de dirhams», a-t-elle déclaré.

La ministre a ensuite abordé l’épineuse question des violences faites aux femmes. «Nous avons une stratégie qui commence à porter ses fruits». Elle repose sur quatre piliers internationalement reconnus pour la lutte contre les violences faites aux femmes, portant «sur la prévention, la protection, le prise en charge et la poursuite judiciaire», a-t-elle détaillé «Nous avons ouverts des dizaines de centres pour lutter contre ce problème», a-t-elle poursuivi, sans omettre l’intérêt qu’elle accorde au genre et à l’égalité entre hommes et femmes.

«Nous nous intéressons aussi à la situation et au respect des droits de la femmes, notamment dans le monde rural», a expliqué la ministre qui n’exclut pas, par ailleurs, une augmentation de son budget dans le cadre du projet de loi des finances 2023. «Nous espérons pouvoir obtenir une hausse de notre budget», a-t-elle dit.

Autre point soulevé avec la ministre: la question de la flambée des prix. Tout en reconnaissant l’impact sur le pouvoir d’achat des citoyens, Aawatif Hayar a imputé cette situation à la somme de trois conjonctures, à savoir la hausse des prix sur les marchés mondiaux à cause de la guerre de la Russie en Ukraine, la pandémie de Covid-19 et à la sécheresse. «Il ne faut pas oublier que le gouvernement a accordé des rallonges budgétaires pour aider la caisse de compensation pour que les prix des produits de première nécessité restent inchangé comme le pain, le gaz butane et l’électricité».

En conclusion, la ministre n’a pas éludé une question sur sa vie privée. Elle aime la nature et se détendre à la campagne lors de chaque week-end, a-t-elle répondu. «Je suis une femme de campagne où j’ai grandi», a-t-elle conclu.