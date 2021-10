© Copyright : DR

Kiosque360. L’âge moyen de l’équipe gouvernementale dirigée par Aziz Akhannouch s’établit à 54,8 ans. Hormis les deux ministres Ahmed Toufiq et Mohamed Hajoui, l’âge des membres du nouvel Exécutif varie entre 37 et 64 ans.

L’une des caractéristiques du Maroc, c’est la jeunesse de la plupart de ses dirigeants politiques, du haut de la pyramide de l’Etat jusqu’aux ministres, en passant par les agents d’autorité et les parlementaires. C’est ce qui permet aux décideurs du Royaume d’être au fait de l’évolution du temps sans être emprisonnés dans une mentalité passéiste. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (9 et 10 octobre) que ce processus évolutif se reflète dans l’architecture du gouvernement nommé, jeudi dernier, par le roi Mohammed VI au palais royal de Fès.

En effet, l’âge moyen de l’équipe gouvernementale s’établit à 54,8 ans et correspond à la meilleure période de la vie des hommes (ou des femmes) pour diriger des gouvernements ou des ministères. Car à cet âge, le décideur appréhende le passé et l’histoire avec clairvoyance, ne se départit jamais du présent et se tourne toujours vers l’avenir, contrairement à certains pays dirigés par des vieux, handicapés par des maladies physiques et mentales.

Le quotidien Assabah souligne que ce qui caractérise l’équipe d’Aziz Akhannouch est qu’elle est constituée d’un cocktail réussi entre les jeunes et les ministres expérimentés. Car à part le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq (78 ans) et le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui (76 ans), l’âge des autres ministres varie entre 37 et 64 ans. Quant au chef du gouvernement, il est toujours dans la force de l’âge puisque à 60 ans, il en a déjà consommé 14 en tant que ministre.



Ceci étant, la plupart des ministres est très jeune puisque leur âge se situe entre 40 et 50 ans. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères Nacer Bourita a 50 ans, celui de l’Intérieur, Abdelaziz Laftit, 54 ans, le ministre de l’Economie, Nadia Fettah Alaoui, 50 ans et le ministre délégué aux Finances Fouzi Lekjae a 51 ans.

La génération native du milieu des années 70 est toute aussi bien représentée dans ce gouvernement à travers la ministre de la Santé, Nabila Rmili (47 ans) et la ministre de l’Habitat, Fatima Zahra Mansouri (45 ans). Mieux encore, on trouve des ministres natifs des années 80 comme le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas (40 ans) ou le ministre de la Jeunesse et de la culture, Mehdi Bensaid (37 ans).