Kiosque360. Pour le secrétaire général de l’Istiqlal, les dernières élections ont remis le parti au rang où il doit être. Néanmoins, l’heure est à la mobilisation pour respecter les engagements pris et contribuer à relever les défis auxquels fait face le pays.

Pour Nizar Baraka, le royaume, fort de ses institutions démocratiques, de sa population, de sa diversité et sa dynamique, est bel et bien capable de défier la crise actuelle, d’immuniser sa population et de doper sa croissance économique.

Dans son édition du lundi 1er novembre, Al Massae s’intéresse aux propos du chef du parti de l’Istiqlal, membre du trio qui forme l’actuel gouvernement, lors d’une session du comité central de son parti qui a été tenue samedi dernier.

Le quotidien rapporte, d’abord, la position du secrétaire général de l’Istiqlal suite aux résultats des dernières législatives. D’emblée, Nizar Baraka insiste sur la particularité de la rentrée politique actuelle, qui vient de consacrer une sorte d’alternance politique décidée par les dernières élections et qui est le fruit d’une volonté populaire. Cette dernière a d’ailleurs voulu que le parti de la Balance soit un acteur clé de cette alternance, que ce soit au niveau national, régional ou local.

En d’autres termes, Nizar Baraka semble satisfait du rang obtenu durant les dernières élections par son parti. Toutefois, comme le rapporte Al Massae, le SG de l’Istiqlal reconnait la nécessité pour son parti de maintenir la réflexion ouverte, afin d’améliorer ses propositions permettant de répondre aux attentes des citoyens, mais également de permettre au gouvernement dont la Balance fait partie, d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. Cela doit inclure, selon Nizar Baraka, à la fois les secteurs que gère l’Istiqlal, mais également les autres ministères confiés aux autres parties de la majorité. Tout ceci avec en toile de fond une participation active aux révolutions qu’implique la concrétisation du nouveau modèle de développement.

D’après le quotidien, le SG de l’Istiqlal a utilisé comme argumentaire la force de son parti qui s’illustre dans sa proximité avec les citoyens, son engagement réformateur et son sens de l’écoute. C’est d’ailleurs ce qui lui aurait permis de retrouver sa place en tête des forces politiques dans le pays.

Toutefois, souligne Al Massae, les propos de Nizar Baraka ont également insisté sur l’aspect crucial pour son parti de la phase politique actuelle. Car, pour lui, l’Istiqlal ne peut relever les challenges auxquels il est confronté qu’en étant uni, en respectant ses fondamentaux et celles du pays, ainsi qu’en respectant fermement les engagements qu’il prend.