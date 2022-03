© Copyright : DR

Kiosque360. Conformément à la feuille de route établie par les centrales syndicales et le gouvernement, une réunion s’est tenue lundi dernier sous la présidence de Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Compte-rendu avec Al Ahdath, dont est tirée cette revue de presse.

Après la réunion du mois dernier entre le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et les directions des centrales syndicales les plus représentatives, et l’établissement d’une feuille de route pour le dialogue social, une nouvelle réunion de Commission du secteur privé s’est tenue lundi dernier, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 23 mars.

Cette rencontre a été présidée par Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Elle a été marquée par la présence des principales centrales syndicales et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (patronat). Son objectif était de trouver un terrain d’entente sur les grands points déjà mis sur la table du dialogue social et qui feront l’objet de négociations durant les prochains jours, afin que des résultats concrets soit réalisés, au plus tard avant le 1er mai prochain.

Selon une source syndicale, relevant de la Confédération démocratique du travail (CDT), contactée par Al Ahdath, des représentants du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Economie et des finances ont également assisté à cette réunion de lundi dernier, qui a abordé toutes les grandes questions qui feront l’objet de négociations durant les prochains jours. Il s’agit, ajoute la source syndicale de la CDT, de points relatifs à «l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, au règlement des conflits collectifs du travail, à l’emploi qui vient d’être négativement impacté par la pandémie de Covid-19, au renforcement de la législation du travail pour mieux garantir les libertés syndicales…».

Mais la réunion de lundi dernier entre les syndicats, certains départements du gouvernement et la CGEM a aussi abouti à d’autres résultats importants. Ainsi, il a été convenu que la Commission du secteur privé tiendra désormais, à partir de la semaine prochaine, une réunion hebdomadaire, chaque lundi, et à chaque fois que de nouveaux évènements l’imposent.

De même, ajoute Al Ahdath, les syndicats ont été appelés à apporter de nouvelles propositions concernant les grands dossiers du dialogue social. Ces propositions doivent être soumises au gouvernement au plus tard ce mercredi 23 mars. En effet, le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences veut mettre les bouchées doubles. Il compte arriver à un accord avec les syndicats avant le 20 avril prochain, afin qu’un accord tripartite sur le dialogue social soit signé avec le 1er Mai 2022.