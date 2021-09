Abdellatif Ouahbi (au centre), Aziz Akhannouch et Fatima Zahra Mansouri, devant les médias, au siège du RNI, à Hay Riad, le 13 septembre 2021.

© Copyright : le360

Kiosque360. Le PAM devrait se voir confier cinq portefeuilles ministériels dans la prochaine formation gouvernementale, dont un pour son secrétaire général Abdellatif Ouahbi.

Les contours du prochain gouvernement se dessinent petit à petit, et les principales formations politiques qui vont le former savent déjà le nombre de postes ministériels qui leur sera attribué. C’est le cas, en tout cas, du PAM qui devrait pour la première fois, sauf grande surprise, faire partie de la coalition gouvernementale. En échange, il devrait se voir attribuer la gestion de cinq portefeuilles, rapporte Assabah qui, dans son édition du lundi 20 septembre, se fie aux révélations d’une source proche du secrétaire général du parti du Tracteur, Abdellatif Ouahbi.

Il est ainsi annoncé que cinq ministres du prochain gouvernement seront du PAM. Parmi eux, Abdellatif Ouahbi lui- même, Fatima-Zahra Mansouri qui vient également de décrocher son siège de maire de Marrakech, et Mehdi Bensaid. L’identité des deux autres «ministrables» du PAM est pour sa part gardée secrète, affirme Assabah. Cependant, les sources du journal n’excluent pas l'hypothèse que ces deux portefeuilles soient réservés à des membres-fondateurs du parti, sans pour autant évoquer de noms.

La même source précise également que le Conseil national du PAM est venu sortir son secrétaire général d’une position plutôt délicate pour qu’il puisse briguer son portefeuille ministériel sans susciter de critiques auprès de l’opinion publique. En effet, Abdellatif Ouahbi s’ était distingué, il y a quelques jours, en affirmant qu’il ne pouvait se permettre d’être ministre dans un gouvernement mené par le chef d’un autre parti, allusion faite au président du RNI, Aziz Akhannouch, qui a été nommé par le souverain Chef de gouvernement désigné. Pour contourner cette déclaration et empêcher qu’elle ne devienne une épine dans le pied du SG du PAM, le Conseil national de son parti a ainsi veillé à mentionner, dans le communiqué sanctionnant sa dernière réunion, qu’il «invitait le SG à figurer en personne dans le futur gouvernement». Le débat est donc clos et, même si Abdellatif Ouahbi prétendait le contraire, il devrait bel et bien être ministre dans le gouvernement Akhannouch.

Reste maintenant à savoir quel sera le portefeuille qui lui sera attribué. Selon les échos parvenus à Assabah, on devrait voir le SG du PAM à la tête du ministère de la Justice. Il aura pour principale mission de faire passer le nouveau code pénal, un dossier resté longtemps bloqué durant le mandat du gouvernement sortant. Par ailleurs, Fatima-Zahra Mansouri, donnée un moment comme favorite pour devenir ministre de la Famille, devrait se voir attribuer le portefeuille de l’Habitat et de la Politique de la ville, un ministère qui était jusque-là confié à Nezha Bouchareb. Enfin, Mehdi Bensaid est fortement pressenti pour devenir le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports.