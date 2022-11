© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet du gazoduc Nigeria-Maroc qui a constitué un important volet dans le discours du roi Mohammed VI, dimanche dernier, à l’occasion du 47e anniversaire de la Marche verte, a été salué à travers le monde. Cet article est une revue de presse d’Al Ahdath Al Maghribia.

Dans son édition du mercredi 9 novembre, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia est revenu sur les réactions d’analystes internationaux au projet du gazoduc Nigéria-Maroc, suite au discours royal de dimanche dernier, qui a consacré tout un volet à cette méga structure continentale.

«Compte tenu de l’intérêt particulier que nous portons au partenariat avec les Etats de l’ouest du continent, le gazoduc Nigéria-Maroc représente pour nous plus qu’un projet bilatéral entre deux pays frères. Notre souhait est qu’il soit plus largement un projet stratégique profitable à l’ensemble de la région de l’Afrique de l’ouest, dont la population dépasse 440 millions d’habitants. En effet, outre le Maroc et la Mauritanie, ce Gazoduc offre aux quinze pays de la CEDEAO des opportunités et des garanties en matière de sécurité énergétique et de développement socio-économique et industriel», avait déclaré le roi dans son discours à l’occasion du 47 anniversaire de la Marche verte.

Al Ahdath Al Maghribia rapporte ainsi que le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray, a salué l’importance que revêt le projet du gazoduc Nigeria-Maroc dans le discours royal. Le président de la Commission de la CEDEAO a également précisé que «ce projet auquel la CEDEAO est partie prenante contribuera à une plus grande intégration de la région».

Pour sa part, l’analyste américain en géostratégie, Calvin Dark, directeur et cofondateur du centre de recherche «RC Communications» dont le siège est à Washington, estime que le projet du gazoduc Nigeria-Maroc «illustre de manière très tangible comment le Maroc est un leader et un partenaire actif sur le continent africain». Selon lui, en évoquant ce méga projet en lien avec la dynamique de développement sans précédent dans le Sahara marocain, le roi Mohammed VI a «rappelé au monde que le Maroc se consacre au progrès et à la prospérité des provinces du Sud», malgré l’entêtement de l’Algérie qui entrave le règlement pacifique d’un conflit «qui aurait dû trouver un dénouement il y a plusieurs années».

Le quotidien ajoute que de son côté, l'experte américaine en relations internationales, Irina Tsukerman, voit en ce «chantier majeur» du gazoduc Nigeria-Maroc l’occasion de relier le commerce régional de l’énergie au continent européen. «Ajoutée à la voie express Tiznit-Dakhla quasiment achevée, aux projets halieutiques, d’énergie solaire et éolienne, en plus du futur port Atlantique de Dakhla, la jonction entre l’économie bleue et celle énergétique, que le Souverain marocain ne cesse de mettre en exergue, sera déterminante dans le développement de l’Afrique et surtout de l’homme africain», ajoute Tsukerman.