Kiosque360. Le ministre délégué, Fouzi Lekjae, a indiqué que le gouvernement veille à assurer la pérennité des caisses de retraite à travers des réformes structurelles. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Massae.

Le ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekjae, a indiqué ce jeudi 9 juin, que le gouvernement est résolu à garantir la pérennité des caisses de retraite en procédant à des réformes structurelles et fondamentales tenant compte des intérêts de tous. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week end (11 et 12 juin), que Lekjae, qui intervenait lors d’une conférence de presse conjointe avec le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a souligné que le gouvernement poursuivra la réforme paramétrique des caisses de retraite.

Laquelle réforme, poursuit-il, constitue un levier essentiel pour assurer l’équilibre financier et la pérennité de ces caisses: «Le gouvernement s’est mis d’accord, lors du dernier dialogue social, avec les centrales syndicales les plus représentatives pour mettre sur la table des discussions le sujet de la réforme des régimes de retraite dans un cadre participatif. Cette réforme ne se fait pas seulement à travers la promulgation d’un décret ou d’une loi mais aussi via l’adoption d’une approche participative impliquant tous les partenaires sociaux», précise Fouzi Lekjae.

D’après le quotidien Al Massae, le terrain de discussion est balisé pour l’examen des moyens de réformer les caisses de retraites. Et Lekjae d’ajouter que les déficits des régimes de retraite remontent à des années. L’État, poursuit-il, a toujours versé les contributions nécessaires à la CNSS.

Sur un autre sujet, le ministre délégué a indiqué que grâce à l’arsenal juridique des marchés publics, le royaume va faire un pas important dans l’instauration d’une gestion publique plus transparente et plus efficace. Et d’ajouter que ce nouveau cadre juridique a été présenté devant le conseil du gouvernement afin d’être approuvé dans les prochaines semaines. Un projet qui «prend en considération les transformations afférentes au climat des affaires et les contraintes que connaissent les transactions, sans oublier que ce texte comprend des dispositions qui valorisent le produit local et la main d’œuvre nationale», conclut le ministre délégué Fouzi Lekjae.