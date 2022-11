Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, prend la parole lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale au siège des Nations Unies, le 28 février 2022, à New York.

© Copyright : Michael M. Santiago / Getty Images / AFP

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, «vient juste d’arriver au Maroc», où il interviendra mardi 22 novembre 2022, à l’ouverture du 9e Forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies à Fès, a indiqué son porte-parole adjoint, lors du point de presse quotidien à New York.

Dans son discours, Antonio Guterres «mettra en avant l’importance du dialogue inter-religieux et l’urgence de trouver des voies vers la paix, l’unité et la solidarité sur la base du respect mutuel, la dignité et la compassion», a indiqué Farhan Haq.

A Fès, le Secrétaire général de l’ONU aura également des «rencontres avec de hauts responsables marocains», a-t-il ajouté dans sa déclaration à la presse. Le chef de l’ONU sera de retour à New York mercredi.