Kiosque360. Constitution de la majorité, entente sur l’architecture du gouvernement, élaboration du programme gouvernemental, vote d’investiture, autant d’étapes qui restent à franchir avant d’arriver à la formation du gouvernement.

Après un premier round des négociations, les contours du futur gouvernement devraient commencer à se préciser à partir de la semaine prochaine. Un deuxième round des tractations devrait démarrer, en effet, dans quelques jours, au terme duquel on connaîtra enfin les partis formant la future coalition gouvernementale. Mais ce n’est que le début, souligne l’hebdomadaire La Vie éco dans son édition du vendredi 17 septembre.



Même une fois la coalition gouvernementale formée et la charte de la majorité signée, les négociations ne seront pas finies. Il sera, en effet, question, ensuite, de discuter de l’architecture du gouvernement avant de passer à la très délicate phase de proposition des candidats qui feront partie de la nouvelle équipe gouvernementale. Une fois ce stade dépassé, on assistera à la nomination du gouvernement par le souverain. Les noms, mais également les biographies des nouveaux ministres, seront ainsi connus de tous.



La majorité devrait plancher sur l’élaboration du programme gouvernemental qui sera présenté pour examen et vote au Parlement, sur la base duquel le gouvernement recevra l’investiture de l’institution législative. L’hebdomadaire rappelle à ce propos que cette étape ne devrait intervenir qu’une fois les instances dirigeantes des deux Chambres du Parlement installées. En fait, l’élection des membres de la deuxième Chambre n’aura lieu que le 5 octobre.



L’ouverture par le souverain de la prochaine législature, la 11e depuis l’indépendance du Royaume, est prévue le 8 octobre. Immédiatement après, les deux Chambres désigneront chacune ses instances dirigeantes: le président, le bureau, les présidents et les bureaux des commissions permanentes et, bien sûr, les chefs de groupes parlementaires.



Une fois le gouvernement investi, en réalité, précise l’hebdomadaire, doublement investi, il pourra finalement se mettre à la tâche. Naturellement, agenda législatif oblige, la première mission sur laquelle doit plancher la future équipe est le projet de loi de finance. On notera, poursuit l’hebdomadaire, que l’essentiel du travail, surtout le volet technique et financier, est pratiquement déjà bouclé. Les orientations du PLF22 ayant déjà été précisées dans la lettre de cadrage du chef du gouvernement sortant, le texte devrait néanmoins subir quelques modifications pour mieux cadrer avec le programme gouvernemental et les priorités du nouvel exécutif.



En principe, estime l’hebdomadaire, la première réunion du conseil du gouvernement devrait être consacrée essentiellement à l’adoption des orientations générales du PLF, qui devraient être entérinées par la suite par un conseil des ministres, et, éventuellement, des premiers décrets portant attributions des nouveaux ministres. Le PLF22 devrait être présenté au Parlement vers la fin du mois prochain. Après, le gouvernement devrait entreprendre de mettre en œuvre son programme, tout en veillant à achever, ou du moins faire avancer, les grands chantiers déjà en cours.