Kiosque360. Les personnes en situation de handicap accusent le gouvernement de les avoir privées de leur droit de participer à des concours de recrutement dans la fonction publique. D’autant, ajoutent-elles, que le chef du gouvernement avait déclaré qu’il leur avait réservé un quota de 7%.

Plusieurs acteurs de la société civile ont dénoncé la politique d’exclusion, en matière d’emploi, pratiquée par le gouvernement de Saâd-Eddine El Othmani envers les personnes en situation de handicap. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 28 octobre, que ces associations accusent l’Exécutif de priver cette catégorie de la population de son droit de bénéficier du quota qui lui a été réservé dans les concours de recrutement. D’autant, ajoutent les acteurs de la société civile, que ce droit est garanti par les conventions internationales, la Constitution, les lois et décrets en vigueur.

Encore faut-il préciser, poursuivent les mêmes intervenants, que «le gouvernement a ignoré les instructions royales concernant les avis de concours pour le recrutement des attachés administratifs, économiques, éducatifs et sociaux pour la rentrée 2021/2022. Le président du réseau marocain de la coalition civile des jeunes, Abdelouahed Ziat, indique que les concours qui seront organisés par les différents départements ministériels excluent les personnes en situation de handicap. Du coup, ajoute-t-il, ces ministères devront s’excuser et réintégrer cette catégorie de jeunes dont ils ont bafoué le droit le plus élémentaire.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que Ziat a souligné que, pour remédier à cette injustice, les départements concernés doivent publier un nouveau communiqué dans lequel ils annoncent au public que les personnes en situation de handicap participeront à ces concours. Ce faisant, ils devront leur accorder un nouveau délai tout en leur assurant les moyens nécessaires pour accéder à l’opération d’inscription, en tenant compte de leurs conditions. Il faut rappeler que Saâd-Eddine El Othmani avait promis que le gouvernement s'attellerait à réserver un concours annuel de recrutement en faveur de cette catégorie.

Le chef de l’Exécutif avait alors déclaré que 200 postes budgétaires avaient été alloués à ce concours dans la loi de finances 2019, qui a été approuvée par le Parlement. Saâd-Eddine El Othmani avait, par ailleurs, précisé qu’un système de quota de l’ordre de 7% sera réservé à cette catégorie dans les concours de recrutement dans le secteur public. Sauf que le gouvernement n’a pas respecté son engagement dans le projet de loi de finances de l’année 2021.