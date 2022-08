© Copyright : DR

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé dimanche, pour la énième fois, que son gouvernement allait «accélérer» les modalités d’acquisition d’avions bombardiers d’eau pour lutter contre les feux de forêts qui ravagent chaque année le pays. Mais personne ne doute en Algérie que ce nouvel effet d’annonce va faire long feu à son tour.

Dimanche 28 août 2022, le président algérien a mis à profit la tenue d’un Conseil des ministres pour remettre au goût du jour le désormais vieux projet d’acquisition par son pays d’un ou plusieurs avions bombardiers d’eau afin de lutter contre les incendies de forêt. Une promesse qu’Abdelmadjid Tebboune a renouvelée à plusieurs reprises ces quatorze derniers mois, sans jamais réussir à lui donner le moindre début de réalisation, et ce, malgré les énormes brasiers qui ont consumé et meurtri des régions entières du pays. Un échec qui commence à exaspérer les Algériens et qui a mis à nu l’incurie du régime algérien et les limites de l’autorité d’un président, visiblement incapable de transformer ses paroles en actes.

Dimanche, Tebboune a encore, face à ses ministres, «ordonné l'accélération de l'opération d'acquisition des avions bombardiers d'eau», selon le communiqué final sanctionnant ce Conseil des ministres. Il a même annoncé que l’Algérie allait bientôt réceptionner deux bombardiers d’eau, «le premier avion en décembre prochain, et le deuxième durant le premier semestre de 2023».

Pour ce qui est du genre d’avion pour lequel l’Algérie aurait finalement opté, le communiqué du Conseil de ministres ne cite pas nommément de marque, ni le pays fournisseur. Mais il est clair, à partir des spécifications fournies, que les deux avions en question seraient des Beriev-be 200, de fabrication russe. «Il s'agit de grands avions d'une capacité de 12.000 litres au moins, contrairement aux petits avions dont le ravitaillement nécessite des citernes, outre leur performance limitée, et leur recours exclusif aux eaux douces», précise encore le communiqué.

En juin dernier, le président algérien avait pourtant donné l’impression que son pays avait définitivement abandonné l’option d’achat de plusieurs Beriev, comme conclu dans un contrat signé durant l’été 2021, avec un constructeur aéronautique russe. A la Foire d’Alger, il avait interpellé l’ambassadrice américaine à Alger, devant les caméras, pour lui demander de lui trouver d’urgence des bombardiers d’eau qu’il était prêt à payer séance tenante.

Cet épisode n’aura finalement aucune suite comme tant d’autres annoncées par Tebboune. Résultat: les feux qui ont ravagé ce mois-ci l’est de l’Algérie ont fait, selon un bilan officiel, 43 morts. En vérité, le régime a minimisé le nombre de victimes en ne tenant pas compte des dizaines de portés disparus.

En lieu et place des vraies-fausses commandes d’avions russes, puis américains, l’Algérie a loué un Beriev-be 200 russe pour un trimestre (du 15 juin au 15 septembre 2022). Cette location a doublement fait chou blanc. D’une part, dès son entrée en action pour contribuer à éteindre les premiers incendies de forêt qui se sont déclarés dans le pays, l’appareil est tombé en panne. D’autre part, ce prototype loué aurait eu des problèmes techniques bien plus tôt, car il est établi que le patron de l’armée algérienne, le général Said Chengriha, voulait le présenter lors de la piètre parade militaire du 5 juillet, afin de justifier son futur gros contrat d’achat.

Autre promesse non tenue, l’Algérie a aussi renoncé à un contrat d’achat d’avions espagnols anti-incendie, de type Thrush 710 P, qui ont largement et efficacement contribué à éteindre les incendies de l’été 2021 en Kabylie. Le contrat d’achat, qui devait être finalisé avec la société ibérique Plysa en avril 2022, a été annulé en raison du soutien de l’Espagne au plan marocain d’autonomie au Sahara.

Même en cas d’acquisition des avions bombardiers russes, comme vient de l’ordonner Tebboune, l’Algérie ne sortira pas de sitôt de l’ornière. En effet, ces avions sont exigeants en matière d’entretien, et viennent de défrayer la chronique avec un crash meurtrier en pleine action d’extinction des flammes en Turquie, le 14 août 2021 (8 membres d’équipage, dont 5 russes et 3 trois turcs, tués).

Cette énième annonce de Tebboune au sujet de l’acquisition d’avions bombardiers d’eau ne préfigure malheureusement pas la fin des incendies qui tuent en Algérie. Les dirigeants algériens comptent vraisemblablement continuer à lutter contre les incendies avec des moyens aériens dont ils ne disposent pas.