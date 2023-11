Fête de l’Indépendance: les leçons d’un combat héroïque

Le Maroc célèbre ce samedi 18 novembre le 68e anniversaire de son indépendance. C’est une occasion riche en symboles qui renvoie à la libération de notre pays de décennies de colonialisme. La période où la patrie s’est construite grâce aux efforts de ses enfants qui n’ont ménagé aucun effort pour atteindre l’objectif visé, écrit le quotidien Assabah dans son numéro du week-end des 18 et 19 novembre.

Le jour de l’indépendance du Royaume ne fut ni un événement passager ni une réaction ponctuelle face à l’injustice de l’appareil du colonialisme français. Ce ne fut pas, non plus, un moment de mobilisation des populations réagissant à des événements internes et à un contexte international pressant. Un contexte lié à la fin de la guerre mondiale, et surtout au mouvement de décolonisation dans les pays occidentaux, souligne le quotidien.

L’indépendance du Maroc, poursuit Assabah, est l’aboutissement d’un long processus qui a été permis par la volonté de l’institution monarchique, des organisations du mouvement national et des noyaux de la résistance armée, encore embryonnaire.

Les événements de la deuxième moitié des années quarante, ajoute le quotidien, ont placé hissé haut le plafond de ce changement. Un changement que les acteurs nationaux ont œuvré à concrétiser sur le terrain. Tout portait à croire, à cette époque, que le moment décisif était proche. L’heure ne se prêtait plus à la continuation de la situation existante, un statu quo consacré par la résidence générale à travers ses supposées réformes. La volonté de l’émancipation a toujours été présente chez le peuple marocain.

Et d’après le quotidien, à partir de ce moment, beaucoup d’événements se sont succédés. Les premiers frémissements de la lutte pour l’indépendance ont eu lieu au lendemain de la Conférence d’Anfa, en 1943. Ils se sont incarnés dans l’initiative historique du manifeste de l’indépendance présenté par les leaders du mouvement national, le 11 janvier 1944. Ce processus s’est concrétisé dans le discours de feu le Sultan Mohammed Ben Youssef, le 9 avril 1947 à Tanger. Ses contours ont commencé à prendre forme avec la grève de la signature, lorsque le Sultan a refusé d’apposer son paraphe aux dahirs édités par les autorités du protectorat. La lutte pour l’indépendance a clairement éclaté à l’occasion de la Révolution du roi et du peuple, le 20 août 1953.

Tous ces évènements ont contribué à donner corps à une position nationaliste claire. En d’autres termes, il n’y avait pas d’autre alternative au recours à la lutte armée, la seule que la France connaissait à l’époque.

Aujourd’hui, conclut le quotidien, la célébration de cette journée du 18 novembre constitue une occasion de transmettre aux nouvelles générations toute la mesure des sacrifices consentis et ainsi renforcer leur sens patriotique et leur appartenance pour contribuer positivement au processus du développement du Maroc.