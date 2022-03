© Copyright : DR

Kiosque360. Un député de Fès est actuellement aux mains de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à Fès. Il est soupçonné de graves malversations financières et urbanistiques au niveau de la commune rurale d’Oulad Tayeb, rapporte le quotidien Assabah dont est tirée cette revue de presse.

Un parlementaire, élu de Fès, a été arrêté mardi dernier par des éléments de la BNPJ, selon des sources locales du quotidien Assabah qui a rapporté l’information dans son édition du vendredi 25 mars. Plusieurs fonctionnaires, dont une ingénieure, un agent communal, un auxiliaire d’autorité et un responsable des terres collectives, sont également entendus par la BNPJ, et placés en garde à vue au même titre que le parlementaire, principal accusé.

Selon Assabah, l’arrestation de ce parlementaire, très influent dans la région, serait liée à une vaste affaire de détournement du foncier et de constructions urbanistiques illégales au niveau de la commune rurale d’Oulad Tayeb, relevant de la région de Fès-Meknès, et dont ledit parlementaire était le maire lors de la précédente mandature.

Cette arrestation se serait répandue comme une trainée de poudre à Fès où l’opinion locale ne parle plus que de cette affaire et des malversations présumées dont est accusé le député. D’ailleurs, une prolongation de la garde à vue du député et ses complices est prévue, en vue de permettre aux enquêteurs de la BNPJ, sous la supervision du parquet général, de faire toute la lumière sur cette affaire, avant de les déférer, d'ici le prochain week-end, devant le procureur du Roi près la Cour d’appel de Fès au cas s'ils sont poursuivis en état d’arrestation.

Assabah n’écarte pas, selon ses sources locales, que cette affaire ne prenne une nouvelle ampleur, et que des têtes tombent, car plusieurs personnes, voire personnalités de la région, ont été convoquées par la BNPJ, alors que d’autres craignent d’être éclaboussées par ce dossier.

En attendant, le député de Fès (R.V), qu’on disait influent et intouchable, a été tellement choqué par son arrestation qu’il a fait un malaise, ce qui a nécessité son transport d’urgence à l’hôpital Ibn El Khatib de Fès, avant de retourner vers les locaux de la BNPJ.