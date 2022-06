© Copyright : DR

Kiosque360. Lors de sa première audience en présentiel, après deux précédentes séances à distance, le député Rachid El Fayek s’est effondré dans le box des accusés à la Chambre chargée des crimes financiers près la Cour d'appel de Fès. Les détails de cette audience dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Poursuivi en état de détention pour de lourds chefs d'accusation, notamment pour détournement de deniers publics, corruption, faux et usage de faux, falsification de documents officiels, violations en cascade du code de l’urbanisme et abus de pouvoir, le député Rachid El Fayek s’est complètement effondré dans le box des accusés à la salle d’audience de la Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d'appel de Fès. Il a été évacué d’urgence à l’hôpital par les services compétents, tandis que son procès a été reporté au 21 juin.

Le mis en cause était, mardi, dans le box des accusés en compagnie de six autres accusés en état de détention et neuf autres poursuivis en état de liberté provisoire dans le cadre de la même affaire. La salle d’audience était archicomble, de nombreux avocats, des victimes, des plaignants, des témoins et les familles des mis en cause ayant été présents, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 2 juin.

Dès le démarrage de l’audience, la première en présentiel après deux précédentes à distance, le principal accusé dans cette affaire n’a pu se tenir debout devant la Cour qui devait procéder à son interrogatoire. Ensuite, précisent les sources du quotidien, il a demandé une chaise, mais dès que le juge présidant la Cour l'a autorisé à s'asseoir pour poursuivre son interrogatoire, le mis en cause s'est évanoui subitement, provoquant la suspension de l'audience.

Cet événement a été mis à profit par sa défense pour déposer une requête demandant sa mise en liberté provisoire. «Son état de santé ne lui permet pas d’être déféré en état de détention à la salle d’audience dans le cadre de son procès», a argué sa défense.

Cette requête, poursuit le quotidien, a été rejetée par le représentant du ministère public qui a fait savoir que «le mis en cause était médicalement pris en charge comme tous les autres détenus, précisant que sa poursuite en état de liberté provisoire influencerait le déroulement du procès». Et de souligner «la gravité des chefs d’accusation retenus contre lui».

Sept accusés en état de détention sont poursuivis dans le cadre de cette affaire, rappelle le quotidien. Il s’agit du «parlementaire Rachid El Fayek, qui préside la commune d'Ouled Tayeb, de son frère, président du Conseil préfectoral de Fès, du premier vice-président de la commune d'Ouled Tayeb, d'un technicien de la même commune, d'un auxiliaire d’autorité, de la gérante d’une société du principal mis en cause et d'un autre accusé de la Jamaa Soulaliya». Leur procès se poursuivra donc le 21 juin prochain.