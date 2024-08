Fès: confiscation des biens et des fonds d’un dirigeant du PJD

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près le tribunal de première instance de Fès a ordonné la confiscation des biens de Abdelaziz Al Fadili, élu du Parti de la justice et du développement (PJD, opposition) et ancien président du conseil de la commune de Midelt, ainsi que de ses quatre vice-présidents.

Le tribunal a prononcé la confiscation de leurs fonds, leurs biens immobiliers et leurs biens meubles au profit de la trésorerie générale, relaie Al Akhbar de ce lundi 12 août.

Les cinq accusés ont également été condamnés à un an de prison avec sursis pour le chef d’inculpation de «blanchiment d’un détournement de fonds publics» lorsqu’ils dirigeaient la commune dans laquelle ils avaient été élus au cours du précédent mandat communal.

Le procureur du Roi avait donné ses instructions à la Police judiciaire pour effectuer des recherches parallèles, en procédant à l’inventaire de leurs biens immobiliers et leurs comptes bancaires, afin de déterminer leurs liens avec le crime originel relatif à la dilapidation et au détournement de deniers publics.

Le dirigeant du PJD, de même que les co-accusés dans cette affaire, ont été auditionnés à plusieurs reprises par le juge d’instruction, concernant les soupçons qui pesaient sur eux ayant trait au détournement et au blanchiment d’argent.

En parallèle, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Fès avait ordonné le gel des biens des suspects, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le tribunal sur ce dossier.

Par ailleurs, l’ancien président du conseil de la commune de Midelt, Abdelaziz Al Fadili (élu du PJD) et ses vice-présidents sont poursuivis dans un autre dossier, à propos duquel statue la Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Fès.

Le juge d’instruction avait décidé de poursuivre Al Fadili et ses vice-présidents, ainsi que des fonctionnaires de la commune de Midelt pour les chefs d’accusation de «dilapidation et détournement d’argent public» et de «falsification de documents officiels».

Al Akhbar souligne que le tribunal administratif de Meknès avait alors prononcé la révocation du président du conseil communal de Midelt, Abdelaziz Al Fadili (PJD), en compagnie de trois de ses vice-présidents: Hassan Abtioui (élu du Parti authenticité et modernité -PAM, coalition gouvernementale), Al Hoor Akbiri (Rassemblement national des indépendants -RNI, coalition gouvernementale) et Samira Zeriouch (Parti authenticité et modernité -PAM, opposition).

La décision de révocation fait suite à des rapports qui avaient été établis par l’inspection générale de l’administration territoriale, dans lesquels des violations et des dysfonctionnements ont été relevés dans les finances de la commune, de même qu’une gestion calamiteuse de ses services.