Le Maroc abrite une formation axée sur le genre au profit de cadres militaires, organisée conjointement par les FAR, la république française, l’organisation internationale pour la francophonie, et l’UNITAR.

Cet atelier qui s’étale sur deux semaines, depuis le 6 juin dernier, jusqu'au 18 juin prochain, à Marrakech vise à consolider les acquis des cadres militaires et à mieux les outiller à accomplir dans leur missions en zone de conflit.

C’est une évidence: la défense du territoire national et les actions humanitaires incombent aussi bien aux femmes qu’aux hommes. L’approche avant-gardiste adoptée depuis quelques années par les Forces Armées Royales (FAR), témoigne de la prise en compte de plus en plus marquée de la perspective du genre dans le maintien de la paix et le respect de l’intégrité territoriale.

Limitées au départ à des postes à caractère administratif, les femmes ont assumé, au fil des années, divers rôles. Omniprésentes dans toutes les composantes des Forces Armées Royales (Terre, Air, Mer et Gendarmerie Royale), le pourcentage des militaires femmes dans l’effectif global avoisine en l’état actuel des effectifs les 6,7%. Le plan d’action des FAR propose des mesures concrètes, en vue d’impliquer davantage les femmes dans le processus de décision, dans la gestion des situations de conflit, ainsi que dans la promotion de l’égalité hommes-femmes.

Aujourd’hui, l’approche genre dans le service militaire prend diverses formes. Grâce à sa formation polyvalente et à son expérience avérée, la femme militaire marocaine joue un rôle central dans l’action humanitaire et le soutien sanitaire des populations civiles. La ventilation de l’effectif féminin corrobore ce constat, puisque 66% sont engagées dans les domaines de la santé et services sociaux, 14% dans la composante recherche et développement, 13% dans les fonctions à caractères technico-opérationnel, alors que 7% occupent des postes de responsabilité et de décision au niveau des États-Majors des différentes composantes des FAR.

C’est dans ce cadre que le Maroc abrite une formation accès sur le genre au profit de cadres militaires, organisée conjointement avec la République française, l’Organisation internationale pour la francophonie et la branche formation et recherche de l’ONU (UNITAR). «Cette formation qui s’étale sur deux semaines vise à consolider les acquis des militaires mais aussi à les outiller pour les aider à affronter leur quotidien en zone de conflit et à venir en aide aux personnes en détresse», explique le Colonel-major Olaya Mdaghri Alaoui, lors de la cérémonie de lancement de la formation.

L’adoption de l’approche genre dans les Forces armées royales est en ligne avec la vision royale consacrant l’adhésion du Royaume aux grandes orientations de la résolution 1325 (2000) de l’ONU ainsi qu’aux objectifs des résolutions 2242 (2015) et 2538 (2020) portant sur l’égalité entre femmes et hommes et la parité applicable au personnel en tenue (Gender equality). Elle s’inscrit en outre dans le cadre du PAN (Plan Action Marocain) 2021-2024 présenté par le Royaume du Maroc lors de la 66e session de la commission onusienne sur la condition des femmes.

Au-delà la perspective du genre, les efforts consentis en matière de formation dénotent avant tout de l’engagement du Maroc dans le maintien de la paix et le respect de l’intégrité territoriale.