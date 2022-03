Performantes et valeureuses, les femmes ont un rôle de plus en plus important dans les FAR

Les femmes ont fait leur entrée pour la première fois dans les Forces armées royales (FAR) en 1963. Depuis, elles occupent une place de plus en plus importante dans cette institution, que ce soit en termes de formation ou de déploiement dans des postes de prise de décision.

Pour montrer cet intérêt pour le rôle prépondérant des femmes dans les FAR, Le360 a pu visiter la première Brigade d’infanterie parachutiste, à Salé, où un centre est spécialement dédié à la formation des femmes parachutistes.

Très performante, l'équipe des parachutistes féminines des FAR ajoute chaque année des titres de championnes à son palmarès, déjà riche. A l'occasion de la journée internationale des femmes qui sera célébrée le 8 mars 2022, l'équipe féminine de parachutistes a montré tous ses talents, en organisant une série d'exercices sportifs et de saut en chute libre au sein d'un souffleur. La présence prépondérante des femmes dans l'armée marocaine est le résultat de la volonté d'une monarchie moderniste, pour laquelle la gente féminine est au centre des préoccupations, mais aussi le fruit d'une prise de conscience de la société ainsi qu'une reconnaissance publique du rôle des femmes.



Les femmes ont pu ainsi s’imposer dans des domaines professionnels exclusivement masculins, apportant une grande valeur ajoutée aux Forces Armées Royales.

Par Mohamed Chakir Alaoui