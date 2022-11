Exposition commune maroco-américaine à Rabat pour célébrer le quatre-vingtième anniversaire de l’opération Torch

Le général de corps d'armée, Belkhir El Farouk, pose une gerbe au cimetière d'Arlington aux Etats-Unis, le 10 novembre 2022, en commémoration du 80e anniversaire de l'Opération Torch.

En exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-Major général des FAR, les FAR organisent, du 15 au 20 novembre 2022, en collaboration avec la mission diplomatique américaine, la Garde nationale de l’UTAH et la BNRM, une exposition relative au 80e anniversaire du débarquement américain au Maroc.