© Copyright : DR

Secrétaire d’Etat adjoint américain aux Affaires politico-militaires, R. Clarke Cooper a indiqué hier, mercredi 16 décembre 2020, que l’accord entre les Etats-Unis, Israël et le Maroc «continu[ait] de transformer l’architecture de sécurité» au niveau régional.

«Cette réalisation entre les États-Unis, Israël et le Maroc continue de transformer l’architecture de sécurité au niveau de la région», a relevé le diplomate américain en ouverture d'un point de presse virtuel organisé par le Centre de la presse étrangère relevant du département d'Etat américain.

Pour ce responsable, principal lien entre les Affaires étrangères et le département de la Défense aux Etats-Unis, «la poursuite par l’administration Trump des accords transformateurs d’Abraham a été un succès unique».

«Et je suis très heureux de voir ces accords appliqués pour assurer davantage de paix, de stabilité et de croissance au Moyen-Orient. Je voudrais particulièrement noter l’annonce récente de la normalisation des relations du Maroc avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham», a-t-il souligné lors de cette conférence de presse virtuelle, qui a eu lieu sous le thème suivant: «les Etats-Unis en tant que partenaire de choix faits marquants de 2020 et perspectives de 2021».

Lors des questions-réponses, le responsable américain a notamment évoqué la dernière vente d'armes des Etats-Unis aux Emirats Arabes Unis, les sanctions de Washington contre la Turquie pour l'achat de missiles russes, les «risques» liés aux acquisitions d’armements de Chine et de Russie, ainsi que la manière dont les mécanismes de coopération en matière de sécurité et de commerce de défense peuvent servir, selon lui, à faire face aux menaces régionales posées par le régime iranien et ses satellites.