Parti de l'extrême-droite espagnole, Vox veut que le gouvernement priorise les investissements de l'Espagne dans la défense, jusqu'à 2% de son PIB, et renforce ses relations avec les Etats-Unis. Le but? Pouvoir faire face à la course à l'armement entre l'Algérie et le Maroc.

Dans une proposition non officielle présentée au Congrès des députés, Vox, parti espagnol d'extrême-droite, et quatrième force politique du pays, souligne que le Maroc a considérablement augmenté ses infrastructures et moyens militaires, et dispose actuellement d'une armée de 200.000 soldats, qui figure parmi celles aux plus importants effectifs, et dont les équipements sont parmi les plus modernes d'Afrique. Cette montée en puissance des moyens des Forces Armées Royales marocaines a pu avoir lieu grâce à une augmentation de 50% des dépenses de défense du Royaume au cours des dix dernières années, a indiqué le parti espagnol.

Dans cet appel à caractère populiste, le parti d'extrême-droite a également mis en garde contre le développement des relations du Maroc avec les Etats-Unis, principal fournisseur d'armements pour l'Espagne.

"Ces relations sont essentielles pour assurer un soutien en cas de conflit avec les nations voisines ou pour revendiquer la souveraineté sur des territoires ou des mers proches du Maroc", a tenu à avertir le groupe des députés de Vox au Parlement, dirigé par Santiago Abascal, tout en indiquant que les Etats-Unis tiraient profit de cette relation en ayant en le Royaume du Maroc un partenaire "très fiable", pour soutenir leurs intérêts sur le continent africain.



Vox indique également dans ce document qu'une base militaire américaine, située à Tan-Tan, à environ 25 km de la côte atlantique et à 300 km des îles Canaries, a commencé ses opérations en 2018.





"Il est clair pour tout le monde qu'une large base dans le sud du Maroc permettra au Pentagone d'atteindre des objectifs stratégiques d'une importance vitale pour ses intérêts", affirme ainsi Vox, citant le contrôle des mouvements djihadistes, le transit des superpétroliers et la surveillance des complexes énergétiques du nord-ouest de l'Afrique ainsi que du réseau de gazoducs qui traversent le Sahara et le Sahel.





Dans ce contexte, bien que ce parti de la droite dure espagnole reconnaisse le droit, jugé "légitime", du Maroc et de l'Algérie de renforcer leurs capacités militaires, les qualifiant de pays "partenaires et amis", ses leaders au Parlement insistent auprès du gouvernement de Madrid sur l’"impératif" pour l'Espagne de maintenir sa supériorité militaire dans la zone de la Méditerranée occidentale, afin "d'assurer sa souveraineté" sur les présides occupés de Sebta et Mellila, et sur les îles Canaries.