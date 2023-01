© Copyright : DR

Kiosque360. La police espagnole a arrêté, à Madrid, des responsables du bureau du Polisario soupçonnés d’avoir falsifié des documents de régularisation de migrants illégaux en utilisant de faux documents espagnols et marocains. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Des médias espagnols rapportent que la police nationale (Policia nacional) a ouvert une enquête et arrêté, en Espagne, plusieurs membres du bureau du Polisario soupçonnés d’avoir falsifié les documents de régularisation de migrants illégaux. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 3 décembre, que les mis en cause ont exploité leur statut de représentants de cette entité fantoche pour s’adonner à ce trafic. Les mêmes sources indiquent qu’une brigade de lutte contre la criminalité les surveillaient et suivaient les mouvements de certains responsables de ce bureau après avoir constaté la circulation de documents douteux.

D’autant que certaines personnes arrêtées ont révélé avoir obtenu des documents falsifiés en contrepartie d’une somme d’argent versée aux deux responsables du bureau du Polisario. Toujours selon les médias espagnols, les mis en cause ont été interpellés, tandis que d’autres ont été convoqués pour être auditionnés par les enquêteurs. Leurs bureaux ont été investis par la police qui a procédé à la saisie de plusieurs équipements et documents qui servaient à la confection des cartes de séjour, ainsi qu’aux documents nécessaires à leur obtention.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que des vidéos, relayées par les réseaux sociaux montrent les éléments de la police nationale espagnole perquisitionnant le bureau du Polisario à Madrid et conduisant certains de ses employés au commissariat. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s' avère que plusieurs réseaux s’adonnaient à cette activité et que certains documents portant les entêtes d'établissements et d’administrations dans les provinces du sud ont été utilisés dans ce trafic.

Il n’est pas exclu que les autorités marocaines interviennent dans cette enquête pour poursuivre les personnes impliquées dans l’utilisation frauduleuse de documents portant l’emblème du royaume. Une information confirmée par les médias qui ont révélé la falsification de documents espagnols et marocains destinés à accéder à l’espace Schengen.